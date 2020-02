Escándalo arbitral en la Federación Andaluza - Derosca

El escándalo ha saltado a finales de la semana pasada en la Federación Andaluza de Balonmano y más concretamente con el Delegado Territorial en Córdoba, Ignacio del Castillo, ante una denuncia del colectivo arbitral.

Un Grupo de árbitros de la Federación Andaluza en Córdoba ha comunicado oficialmente, por carta, y ha pedido amparo a la RFEBM. Denuncian que desde hace 15 años están pagando un 10% de sus derechos de arbitraje, en un sobre, a Ignacio del Castillo (Delegado Territorial en Córdoba) y de negarse a pagar dicha cantidad no volverían a ser designados para arbitrar salvo extrema necesidad. Todo el colectivo arbitral en toda actividad de manera semanal.

Recordemos que algunos árbitros pitan en la Liga ASOBAL como es el caso de Alberto Murillo. En el Programa «Derosca» dialogamos, ayer Lunes, con el colegiado Francisco Molina que es el portavoz de colectivo arbitral cordobés y árbitro de 1ª División. Parece ser que de ese pago de dinero no se sabe ni el uso, ni nunca se les dio justificante alguno, ni explicación de ese dinero que entregaban. El Lunes de la semana tuvieron una reunión en su Federación Territorial para pedir explicaciones y les dijeron que no lo vais a saber nunca o directamente no les dicen nada. Según contaba hasta la cena arbitral de todos los años lo pagan de su bolsillo los propios colegiados..

Parece, según nos contaba Francisco Molina, que ese 10% no sólo se le entregaba al Delegado de Córdoba sino que también existía otro 10% que iba a la propia Federación Andaluza de los partidos territoriales que arbitran los colegiados. Una cosa es la provincial que van por un lado y otra la territorial. Se ha cobrado tanto en Córdoba de manera provincial como el 10% de manera territorial. También Francisco Molina nos contaba que él, en su momento, se declaró en rebeldía de no pagar ese 10% y por lo tanto no ha vuelto a pitar y si lo he hecho ha sido dado que era necesaria su participación.

Según me cuentan, si se tiene en cuenta que se pueden recaudar por temporada entre unos 3.000 y 5.000 euros y lo multiplicamos por 17 años nos salen alrededor de unos 85.000 euros. Los colegiados han solicitado amparo a la RFEBM con todo este tema. Veremos cómo avanza este asunto tanto en la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) como me imagino en la propia Federación Andaluza.

