España BICAMPEONA de Europa ante Croacia por la puerta grande - Derosca

La Selección Española ha revalidado su título de Campeón de Europa en un partido muy vibrante y emocionante hasta el último minuto. España 22 – Croacia 20 (12 – 11 al descanso). Partidazo el que hemos vivido en el Tele2 Arena de Estocolmo ante casi 22.000 espectadores y la mayoría apoyando a los croatas. Los Hispanos han ganado el Europeo 2020, se han proclamado Bicampeones de Europa y ya tienen el billete asegurado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La Selección Española en este Europeo no ha perdido ningún partido, se marcha imbatida con un balance de 8 partidos ganados y un empate.

España jugaba su tercera final consecutiva y la ha ganado como ya hizo en el 2018 en Croacia frente a Suecia. Uno de los momentos claves en los momentos finales del partido ha sido cuando Aleix Gómez no notó la presión del partido y puso a España por delante en el marcador (21-20), a falta de un minuto y medio, para terminar con un lanzamiento tranquilo y frío de penalti que no ponía por delante en el marcador en un momento crítico del encuentro. Al final gran triunfo por 22 – 20.

Está muy claro que el gran éxito de este equipo de los Hispanos es el gran ambiente que se vive, el grupo de jugadores que se ha creado y eso les da una fuerza fuera de lo normal que podemos apreciar partido tras partido.

Gonzalo Pérez de Vargas se ha coronado en este Europeo como el gran portero del campeonato con un 42 por ciento de acierto en la final. Pérez de Vargas reconocía en sala de prensa que el encuentro fue muy parecido al del miércoles, pero que ellos estábamos más frescos que los croatas. Reconoció que todo el equipo ha hecho un gran trabajo, pero el centro de la defensa ha estado espectacular. Totalmente merecido el triunfo español en un campeonato casi perfecto.

Jordi Ribera, Seleccionador Español, nos comentaba también en sala de prensa que es un grupo extraordinario y que está muy contento por ellos. Sólo va a poner un ejemplo, un día les quería dar descanso y no le dejaron, lo que demuestra la gran implicación que tenía el equipo por conseguir el objetivo. Para el técnico el equipo está por encima de todo y eso es lo que les ha llevado a este éxito y traicionarlo, aunque fuera la final según él, no se podía hacer.

Para Ribera estaba claro que Croacia no iba a dejar que los Hispanos se fueran en el marcador. Lo más importante era llegar al final de partido con ese gol de ventaja y no tener que superarlo. Desde su punto de vista los croatas al final han notado más la presión en esos momentos finales. por último el técnico español nos comentaba que más que presión por llegar al torneo como campeones, la mayor presión era esa plaza olímpica. No querían ir al Preolímpico y sabían que esta era su primera oportunidad y la han aprovechado logrando no sólo ese deseado billete olímpico, sino también la clasificación para el Mundial y para el próximo Europeo.

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope