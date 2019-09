El desafío del video arbitraje está generando mucha polémica - Derosca

El famoso desafío del video que durante muchos años los jugadores, entrenadores y en general el mundo del balonmano venían reclamando ya ha llegado al cuarenta por veinte. Desde el inicio de ésta nueva temporada se está utilizando en la Liga de Dinamarca, país que ha sido elegido por la Federación Internacional de Balonmano (IHF), para realizar las probaturas correspondientes de ese nuevo dispositivo. Es una oportunidad para que uno de los dos equipos que estén jugando soliciten el video arbitraje. Una nueva regla que está generando mucha polémica nada más empezar.

Esta nueva regla de desafío permite que el entrenador de uno de los equipos solicite un video arbitraje después de una jugada concreta en la que interpreta que ha sido mal juzgada por los colegiados. Las imágenes que se usan son las que se están dando a través de la televisión que retransmite el partido. Cada entrenador tiene solo un desafío por partido, no puede usar el desafío si ya ha usado sus tres tiempos muertos y usar el desafío significa que el entrenador pierde un tiempo muerto a menos que los árbitros reconozcan que efectivamente ha existido un error.

El entrenador de cada equipo puede usar su desafío en cualquier momento del partido, incluso al final del tiempo reglamentario, pero también cuando el contrario esté en posesión de la pelota. En este caso, si los árbitros no observan ningún error, el equipo contrario se beneficiará de un lanzamiento de 7 m. Si el desafío se ha realizado mientras el equipo contrario tenía una clara oportunidad de marcar gol, el entrenador que utilizó su desafío recibe una tarjeta azul y tendrá una sanción disciplinaria.

La verdad es que diferentes voces ya se han alzado para criticar este nuevo sistema que redefine el ritmo de un partido. El lateral derecho de Skjern Söndergaard fue muy crítico en TV2 Sport al final del partido entre el equipo del Holstebro y el Skjern, hablando de que todo esto es una broma. Por su parte Möllgaard también criticó la nueva regla en una columna de TV2 Sport cuestionando el efecto del desafío en el ritmo de un partido, ya que los árbitros tienen que detener el tiempo durante varios minutos para examinar una situación concreta. Desde su punto de vista las interrupciones matan todo lo que es genial en un intenso partido de balonmano.

Sin embargo, parece ser que el mayor problema es el efecto contraproducente de esta nueva medida que se hace para ayudar a los árbitros, pero en opinión de muchos se presiona aún más a los árbitros. Por lo tanto, el desafío puede ser aún más exigente para los árbitros que son quienes deben, en medio de un partido, juzgar una acción nuevamente y pueden cambiar el resultado. Es más, algunas decisiones pueden seguir siendo cuestionables incluso con el arbitraje del video. Según Per Bertelesen, Presidente de la Federación Dinamarca y Presidente de la Comisión de Organización y Competencia de la IHF, este sistema debería estar operativo para el próximo Mundial 2021 que se va a celebrar en Egipto.

Por cierto me dicen “Mis Pajaritos” que, sin que sirva de precedente, tenemos que felicitar a Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” (para que luego digan todos esos pelotas y genuflexionarios de Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” que no le reconocemos las cosas cuando lo hace bien, aunque suelen ser pocas) por el gran detalle que tuvo la RFEBM con Pau Navarro en el Mundial Junior Masculino España 2019 en Galicia. Pau estuvo presente con sus ex compañeros de selección, viviendo con ellos, animando a España y realmente fue un gran detalle muy loable por parte de la RFEBM y su Presidente. !Enhorabuena¡

También me cuentan “Mis Pajaritos” que la Federación que regenta Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” en transparencia, tanto que presumen de ello, deja mucho que desear. En el pasado Mundial Junior 2019 en Galicia, ya sabéis el famoso lio con Kosovo que os conté y que creó muchos quebraderos de cabeza. Al final se resolvió con el pacto que Kosovo desfilaba con himno y bandera pero no salía en las imágines de la retransmisión de TVE. Pues bien, la RFEBM no dijo ni mu de todo el lio que se había montando ni con nota oficial, ni en redes sociales ni en su página web, salvo en su periódico oficial donde salió la noticia, contando que se había solucionado el tema y de qué manera. !Dime de qué presumen y te diré de que careces¡

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope