Un Ex miembro de la Junta Directiva de Blázquez se enfrenta a una Querella por Apropiación Indebida (1) - Derosca

Información acerca de los motivos de la intervención de la Federación Vasca de Balonmano.

El pasado 20 de Junio de 2019 el Director de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco emitió una resolución por la que se procedía a la intervención de la Federación Vasca de Balonmano y se procedía al nombramiento de un interventor.

*** El texto en negrita son extractos copiados de manera literal de la resolución .

Primero.- Proceder a la Intervención de la Federación Vasca de Balonmano, la suspensión del Presidente y de la Junta Directiva y nombrar como interventor de la misma al letrado Don JOSE JAVIER CORTAZAR LARRAKOETXEA (IPARBILBAO ABOGADOS S.L.P.) a fin de que lleve a cabo las funciones correspondientes a la Presidencia y a la Junta Directiva, mediante la realización de la actuaciones que estime necesarias para dicha labor, convocando a la Asamblea cuando lo considere necesario y contando con la colaboración de las personas que estime conveniente para el desempeño de sus funciones. Asimismo, realizará las actuaciones oportunas para la defensa de la FVB, incluidas la solicitud de información y documentación a personas o entidades que ayuden a la clarificación de la situación.



Segundo.- El periodo de duración de la intervención será de un año a partir de la fecha de esta Resolución, o hasta la elección de nuevo presidente o presidenta si esto se produjera con antelación.

Tercero.- Como quiera que se hallan convocadas dos Asambleas: una para la aprobación de las cuentas anuales y el presupuesto para el próximo día 22 de junio y otra para cuestiones deportivas para el día 29 de junio, ante la premura de tiempo para analizar los puntos del orden del día y comprobar la corrección de los acuerdos sometidos a la aprobación de dicho órgano por parte del interventor, se procede a la suspensión de las mismas.

La resolución emitida por el Gobierno Vasco relata de manera pormenorizada y cronológica los motivos por los que se ha tomado la decisión de intervenir la Federación Vasca de Balonmano, y que podrían resumirse en los siguientes 4 puntos:

1. Desde mediados de 2017 varios asambleístas han venido denunciando ante la dirección de deportes del Gobierno Vasco la existencia de presuntas irregularidades en la gestión de la Federación. Recordemos que en varios artículos publicados en De Rosca se detallaban las presuntas irregularidades.

– Presuntas Irregularidades en las cuentas de 2014 y 2015.

– Las cuentas de 2015 aprobadas por asamblea y las que se presentaron en el Gobierno Vasco, parece ser que eran diferentes.

– Impugnación por dos veces de las asambleas de aprobación de las cuentas de 2015 por no entregar aparentemente la documentación preceptiva (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria económica)

– Denuncia por supuestos gastos excesivos de desplazamiento del presidente, etc.

A mediados de 2017 se puso en conocimiento de la Dirección de Actividad Física y Deporte la posible existencia de diferencias en las cuentas de la Federación Vasca de Balonmano correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015. La Dirección requirió en numerosas ocasiones a dicha Federación, a fin de que regularizase dichas cuentas y mantuvo varias reuniones con el presidente y su asesor jurídico quienes nos manifestaron en todo momento que se hallaban en proceso de regularización (…)

Por ello, tras contactar la Federación con varias asesorías fiscales, encargaron a una de ellas la clarificación de las cuentas. Así, consideraban que para el mes de abril de 2018 podían tener las cuentas regularizadas. Sin embargo, para la aprobación de las mismas en la Asamblea General de la Federación, faltaba elaborar los documentos que debían acompañar a dichas cuentas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria económica) lo que impidió poder llevar a la aprobación en la Asamblea de 12 de mayo de 2018.

Por todo ello, y ante las desconfianzas generadas a algún que otro asambleísta, la Federación consideró conveniente auditar dichas cuentas y, cuando se tuviera el Visto Bueno de la empresa auditora, llevarlas a la Asamblea para su aprobación. En dicha Asamblea estarían presentes las personas encargadas de realizar la Auditoría a fin de responder a todas las dudas que se pudieran suscitar.

La Dirección de Actividad Física y Deporte desde que tuvo conocimiento de que pudieran existir diferencias en las cuentas ha mantenido contactos constantes tanto con la Federación como con las personas que han venido cuestionando la gestión económica de la misma.



La primera medida que se adoptó fue la de revisar bajo unos procedimientos acordados la contabilidad de la Federación Vasca de Balonmano del ejercicio 2016. El Informe emitido por los Auditores fue presentado a esta Dirección a mediados de 2017 y de la misma no se desprendía irregularidad alguna, salvo un detalle de gastos de viajes y dietas incurridos por el presidente que consideramos desproporcionados y que no estaban debidamente justificados. Este aspecto fue ratificado en los Informes de Procedimientos Acordados de los ejercicios 2014 y 2015 contratados por la propia Federación. Dichos gastos, no obstante, fueron aprobados por la Asamblea de la Federación en varias ocasiones. Por ello, entendimos que la gestión de la Federación era correcta.

Recordar que ya os contamos en el artículo de De Rosca donde se detallaban los gastos de desplazamiento y representación del Presidente, calificados como desproporcionados por el propio Gobierno Vasco, sin justificantes y que parece ser que ascendían a un total de 89.529,79 € en los ejercicios 2014, 2015 y 2016. Según fuentes consultadas parece ser que se trata de una irregularidad grave. Parece ser que el hecho de que esos gastos hayan sido aprobados por asamblea no eximen al Presidente de responsabilidad por tal irregularidad. Es más, el asambleísta que lo aprueba se hace corresponsable de dicha irregularidad.

Por todo ello, aunque sin dejar de insistir a la Federación en la necesidad de clarificar esta cuestión, se ha dejado a ésta ir dando los pasos necesarios para garantizar la claridad y, aparentemente la última Asamblea, celebrada el día 20 de octubre, dio por zanjado este tema. Se nos ha insistido desde la Federación que toda la información ha estado y está abierta a la consulta de las personas interesadas que forman parte de la Federación.

Sin embargo, lejos de tranquilizar los ánimos, varias personas han continuado insistiendo en la existencia de falta de información detallada relativa a las auditorías y a las cuentas.

También recordemos que varios asambleístas solicitaron a la Federación las auditorías de 2014 y 2015 y la Federación parece ser que no las facilitó. De hecho, según información recibida, en la Asamblea del día 20 de Octubre se aprobaron las auditorías de los ejercicios 2014 y 2015 sin que el asambleísta hubiera recibido los informes de dichas auditorías. Esto está denunciado en el Gobierno Vasco. Cabe destacar que según me informan las auditorías contratadas por la federación eran de procedimientos acordados y no se incluía la circularización de los seguros, lo cuál hubiera detectado los pagos de las entidades aseguradoras a la federación que presuntamente no se han ingresado en cuentas de la federación sino en cuentas personales, y que ha sido el motivo de la querella.

2. Cuando el Gobierno Vasco tiene conocimiento de la interposición de una querella contra José Manuel Ruiz de Cenzano por presunta apropiación indebida de dinero de la federación procedente de pagos realizados por algunas entidades relacionadas con seguros de la Federación, se pone en contacto con él y le requiere documentación y explicaciones. La documentación entregada parece ser que fue parcial y las explicaciones no resultaron satisfactorias para el Gobierno Vasco, por lo que según me cuentan se cuestiona la integridad de la gestión del Sr. Ruiz de Cenzano al frente de la Federación y se produce una quiebra en la confianza del Presidente que deja en entredicho su gestión.

Así las cosas, el 21 de marzo de 2019, a petición del Sr. Gregorio Villoria se realizó una reunión en la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco, en la que se informó de la interposición de una Querella contra el presidente de la Federación Vasca de Balonmano (en adelante FVB), por presunta apropiación de dinero de la Federación, procedente de pagos realizados por algunas entidades relacionadas con seguros de la Federación.

Con la información recabada, en dicha reunión, La Dirección de Actividad Física y Deporte (en adelante DAFD) se dirigió a FVB, solicitando al presidente una serie de informaciones y documentos que deberían aportarse en una reunión. Dicha reunión se celebró del 12 de abril de 2019. A la misma asistieron el presidente de la FVB y el abogado de la misma. En ella se entregó la documentación solicitada y se dieron algunas explicaciones. A dicha reunión asistieron también personal del Servicio de Auditorías y un letrado de la Dirección de lo Contencioso del Gobierno Vasco.

Tras analizar la documentación aportada por la FVB por los servicios especializados del Gobierno Vasco, se procedió a solicitar más documentación y aclaraciones a la FVB y posteriormente se insistió en dicha solicitud al retrasarse la respuesta. Finalmente, se obtuvo una respuesta parcial a lo solicitado.

Lo cierto es que las explicaciones y aclaraciones dadas por el abogado de la Federación, en representación del presidente, no han resultado satisfactorias para clarificar todas las dudas generadas por todo lo relacionado con los motivos de la Querella.



Por ello, y entendiendo que las presuntas actividades del presidente de la FVB que han dado lugar a la interposición de la querella pueden afectar a los intereses de de la Federación y en defensa de las funciones públicas delegadas a la misma se considera necesaria la intervención de la FVB.

En el caso de la FVB, según sus estatutos, el Presidente es elegido por la Asamblea General (art. 15) pero será éste quien nombra a las y los miembros de la Junta Directiva (art.27).

En el momento en que se cuestiona la integridad de la gestión del presidente, y sin entrar en mayores valoraciones, existe una quiebra de la confianza y quedaría en entredicho toda su actividad federativa y, como consecuencia, quedaría afectado el ejercicio de las funciones públicas delegadas.

3. De dicha resolución se desprende que la Federación Vasca de Balonmano no ha enviado la documentación solicitada por el juzgado instructor de la querella. Recordemos que el Sr. Ruiz de Cenzano está en su derecho a no declarar, pero la Federación debe colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos denunciados. Es curioso, que el abogado de la federación parece ser también el abogado del presidente Ruiz de Cenzano, por lo que, según me cuentan, el balonmano vasco se pregunta si defiende los intereses del presidente o los de la federación.

Asimismo, se ha tenido conocimiento de que la FVB, como tal, no ha respondido a los requerimientos del Juzgado instructor de la Querella, lo que, de ser cierto, podría acarrear consecuencias negativas para la misma.

4. Asímismo se extrae que la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco ha recibido quejas por parte de árbitros que parece ser que sistemáticamente no son designados para las competiciones de categoría territorial, en contra de lo establecido en el reglamento de régimen interno del Comité de Árbitros de la Federación Vasca de Balonmano. En concreto, en el Gobierno Vasco parece ser que hay una denuncia por acoso y mobbing de un árbitro que no ha sido designado por la federación vasca ningún partido en los últimos dos años. Independientemente de la resolución de los hechos denunciados, la federación se comprometió a regularizar el reglamento de arbitraje para evitar tales situaciones.

Pero además, la FVB se comprometió a realizar una Asamblea extraordinaria junto con la ordinaria prevista, para regularizar el Reglamento de Arbitraje que había sido objeto también de cuestionamiento en varias ocasiones por parte de algún árbitro y, a día de hoy no se ha celebrado, aunque a tenor de lo expresado en el escrito de alegaciones está convocada.