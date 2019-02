Se quiere reducir el número de partidos en el Mundial 2021 en Egipto - Derosca

Tras lo sucedido en el pasado Mundial 2019 en donde se han lesionado de diversa gravedad hasta un total de 26 jugadores y el anuncio por parte de la Federación Internacional de Balonmano (IHF), su Presidente Hassan Mustafa, que el próximo Mundial 2021 en Egipto pasa de tener 24 selecciones a 32 equipos en liza se han encendido todas las alarmas, duras críticas y posicionamiento de muchos actores dentro del mundo del balonmano. El peligro pasa por aumentar los partidos, descender la calidad del balonmano y los riesgos de lesiones de los jugadores.

Posiblemente las numerosas quejas vertidas por parte de los jugadores y de los entrenadores sobre el excesivo número de partidos que se han jugado en el Mundial 2019 ha llevado a una interesante reflexión, aunque creo que insuficiente, a la Federación Internacional de Balonmano (IHF). La IHF va a estudiar cambiar otra vez el sistema de competición para el Mundial 2021. Parece ser que habrá una Fase Preliminar con 8 grupos de 4 selecciones cada uno, que disputarían tres partidos. Para la Fase Principal se clasificarían los tres primeros clasificados de cada grupo. En esa Fase Principal habrá 4 grupos de 6 equipos y se arrastrarán los resultados conseguidos entre ellos en la Fase Preliminar. Serían otros tres partidos más.

Finalmente se vuelven a poner las eliminatorias de Cuartos de Final en las que se cruzarían los dos primeros equipos de cada grupo, luego vendrían las Semifinales y por último los partidos pro el Tercer y Cuarto Puesto y la gran Final. Con este nuevo planteamiento los jugadores llegarían a disputar un máximo de 9 partidos por lo que se reduciría tan sólo un encuentro respecto a los 10 disputados en el Mundial 2019. A todo esto se le tendría que sumar una ampliación del calendario de competición, que si nos fijamos el último fin de semana de Enero 2021 cae en los días 30 y 31, y se podrían utilizar con las fechas idóneas para los partidos por las medallas. Reducir un sólo partido a los jugadores con el desgate que conlleva un Mundial me parece a todas luces muy escaso.

Por cierto me cuentan “Mis Pajaritos” que tras conocer que Alicante será la sede de la Copa del Rey 2019, que desde este año la organiza la RFEBM, se preguntan si para esto quería Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” retomar en las manos federativas la competición tras arrebatárselo a la ASOBAL. La FINAL8 de la Copa del Rey se va a jugar en Alicante, del 5 al 7 de Abril, y se disputarán los partidos en el Pabellón Pitiu Rochel con una capacidad para 1.868 espectadores. Es decir un aforo inferior a los 2.000 asientos. Es increíble que una competición tan importante e histórica se dispute en el pabellón más pequeño que se ha jugado una Copa del Rey o cualquier evento en décadas. Insisto. El Pabellón Pitiu Rochel tiene un aforo de 1.868 asientos. Para encontrar un aforo parecido o inferior posiblemente nos tenemos que remontar al Pabellón de Martorell en donde se disputó la Copa del Generalísimo allá por la Temporada 1.974 – 75. Lo que es irrefutable es que todas las Copas del Rey organizadas por ASOBAL han sido en pabellones de mayor capacidad. La mayor capacidad fue el pasado año 2018 en el Madrid Arena (8.200 asientos) y la menor en el mítico Polideportivo Puerta SantaMaría de Ciudad Real (2.000 espectadores) Temporada 1.994-95 y Temporada 2000-01 (ésta edición organizada por la RFEBM). Desde luego si la RFEBM ha recuperado la Copa del Rey para esto es lamentable. Es una vergüenza que en una entidad como la RFEBM con su Presidente al frente, Paco Paquito Blázquez “El Medallitas”, que tiene la obligación de mirar antes por la promoción del balonmano que por el dinerito parece que nos hace retroceder, por lo menos en la capacidad de aforo, 18 años atrás. Sé que es importante para la RFEBM y cualquier federación el tema económico pero no se puede dejar en un segundo plano el tema de la asistencia de público a los partidos con un aforo tan pequeño. La pena ha sido que la opción de jugarla en Granollers se cayó debido parece ser a la astronómica cifra que se le pidió, desde el ente federativo, para organizarla y que entre canon, hoteles, etc…. según me cuenta rondaba los 130.000 euros. ¡Vamos de locos! ¿Tanto que quería Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” recuperar y quitarle la Copa del Rey a ASOBAL para organizarla y nos sale con esto, que pasamos de un aforo de 8.200 espectadores el pasado año 2018 a menos de 1.900? Sí señor, gran gestión y todo un gran avance para el balonmano. ¿Éste es, Paco Paquito Blázquez “El Medallitas”, el que se postura para en un futuro llegar a ser Presidente del COE? ¡Qué Dios nos pille confesados!

