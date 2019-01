Francia y decisiones arbitrales dejan fuera a España de las Semifinales Mundial 2019 - Derosca

La Selección Española no pudo con Francia y con algunas decisiones arbitrales de la pareja noruega, Jorum y Kleven, que dirigieron el encuentro. España 30 – Francia 33 (15 -17 al descanso). Las Semifinales para España ya son prácticamente inaccesibles y ahora habrá que pensar en ganar los dos partidos que nos quedan de la Fase Principal para luchar por las plazas en los Torneos Preolímpicos.

La verdad es que España no jugó un mal partido ante Francia, con errores pérdidas de balones propiciadas por el juego galo. Los Hispanos siempre tuvieron que ir remontando el marcador durante muchos minutos del encuentro. La entrada de Arpad Sterbik en el equipo español para sustituir al lesionado Rodrigo Corrales ha sido buena con una gran actuación de un 39 % de paradas. En el segundo tiempo hubo un momento calve en donde el empate a 18 goles entre ambos equipos se rompió como consecuencia de una de las muchas decisiones arbitrales contra España como fue la exclusión de 2 minutos de Viran Morros lo que proporcionó un parcial de 0 – 3, dos de ellos a puerta vacía, a favor de los galos para romper el partido.

Los goles de los franceses llegaban, los nuestros seguían luchando y peleando, remando poco a poco pero una vez más los graves errores arbitrales cambiaron el rumbo del partido, provocando el gran enfado de Jordi Ribera, cosa que nunca se le había visto en una cancha y una exclusión que debilitó definitivamente a la selección. El gran Arpad Sterbik seguía parando, España se colocaba a dos goles y con posesión (30-32) pero el lanzamiento de Ariño desde el extremo se lo paró Gerard lo que daba la victoria a los galos.

Al final se perdía por 30 – 33 y España terminó el encuentro con la cabeza alta, una sensación de agravio, el aplauso de todo el público del Lanxess Arena, 15.000 espectadores, que había mismo en nefasto arbitraje en contra de España de la pareja noruega. Está claro que desde este mismo instante el gran objetivo de España pasa por asegurarse una plaza que le dé derecho a jugar los Torneos Preolímpicos, cosa que pasa por estar entre los 7 primeros equipos de éste Mundial 2019.

En sala de prensa Jordi Ribera, Seleccionador Español, ha comentado que el equipo ha luchado hasta el último momento creyendo que podía sacar algo positivo, pero cuando se juega con Francia hay que hacerlo todo bien y esperar que ellos puedan flojear. Hoy cree que ha existido esa posibilidad, pero les ha faltado hacerlo todo bien. Además Ribera ha destacado que la clave ha estado en ese empate 18-18 cuando tuvieron la posibilidad de dar la vuelta al marcador, lo que hubiera cambiado un poco el partido, porque hubiera metido más presión al equipo francés, pero no pudieron ponerse por delante tras varias pérdidas y una exclusión, y Francia volvió a abrir brecha.

Respecto a la actuación arbitral de la pareja noruega, que con alguna decisión que otra le llevaron a perder la calma al siempre moderado Jordi Ribera ha comentado que no quería hablar de ese tema porque no quiere generar una sensación de victimismo, ya que eso no les va a servir para ganar los partidos que les quedan hasta el final. Como siempre dice, la mejor manera de compensar la frustración que hayan podido sentir es la de jugar lo mejor posible el próximo partido.

También Jordi Ribera habló sobre lo difícil que va a ser el partido del Lunes frente a Brasil en un partido trascendental para España pensando en ganar para seguir optando a conseguir una plaza en los Torneos Preolímpicos. Ribera piensa que no va a ser fácil, va a ser un encuentro complicado. Así que, como siempre, habrá que sacar la cabeza y hacer un buen partido si queremos ganar, porque hay que pensar en la clasificación para los preolímpicos que aún están en juego.

Lo que más está indignando a la expedición española en este Mundial son los arbitrajes que están recibiendo en los últimos partidos ante Croacia y Francia. Unos arbitrajes nada equilibrados, que no pitan lo mismo en un área que en otra y que ningunean a la Selección Española respecto al tratamiento de sus rivales. Personalmente estoy francamente indignado con lo poco que nos respetan los arbitrajes en éste Mundial, se aprecia una vez más que no pintamos nada dentro de la Federación Internacional de Balonmano (IHF), no tenemos ninguna influencia como otros países, nos tratan como “La Tomasa” y sobretodo parece mentira que el Presidente de los Árbitros en la IHF sea un español coherente y valiente de los pies a la cabeza como es mi admirado Ramón Gallego y en el organismo internacional nos siguen tratando como mindundis o don nadie a pesar de haber sido dos veces Campeones del Mundo (2005 y 2013) y actuales Campeones de Europa 2018. !Es para hacérselo mirar a quien corresponda¡

