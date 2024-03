Superman: La Orden de la Lámpara Negra-La nostalgia y la memoria de la infancia. ¿Cómo nos trasladan sus autores al universo de Lois y Clark?

Antes de la Liga de la Justicia, el joven Clark Kent fue miembro de un club muy especial: la Orden de la Lámpara Negra, el club de fans de Hop Harrigan, su héroe de la infancia. En el presente, una nota de la Orden que dice “sálvame” desencadena la nueva aventura de Superman. Y como no podía ser de otro modo, no tardará en conocer a un nuevo enemigo. Christopher Candwell, productor ejecutivo de Paper Girls y cocreador de Halt and Catch Fire, una serie televisiva de culto, forma equipo con el dibujante asturiano Javier Rodríguez en esta historia breve pero apasionante que protagoniza el mejor superhéroe del mundo.

Superman: La Orden de la Lámpara Negra es una de esas aventuras que ponen de manifiesto la grandeza del legado de DC Comics. Dinámica y actual, recupera a un personaje casi desconocido llamado Hop Harrigan que combatió en la Segunda Guerra Mundial, cuando la editorial arrancaba su andadura triunfal.

Por otra parte, John Byrne supo transmitir con acierto la esencia del personaje junto a otros autores de prestigio en…Superman: El hombre Acero-El homenaje de John Byrne a Christopher Reeve. ¿Qué mensaje de salvación propone el héroe?

Esta historia comienza en un planeta remoto llamado Krypton donde la ciencia ha sofocado los sentimientos. Sin embargo, sabiendo que su mundo está a punto de desaparecer, un científico llamado Jor-El salva a su hijo enviándolo a la Tierra, cuyos habitantes lo conocerán algún día como… ¡Superman! El guionista y dibujante John Byrne hizo historia con una etapa del Hombre de Acero en la que sus padres adoptivos, sus compañeros del Daily Planet (incluida Lois Lane) y cierto magnate llamado Lex Luthor tuvieron tanto peso como el protagonista. Este primer volumen cuenta con la colaboración de Marv Wolfman, Jerry Ordway y Mike Mignola, y tiene como invitados especiales a los Nuevos Titanes, el Fantasma Errante y al mismísimo Batman.

