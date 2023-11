De Juan de Oñate a un películón como Río Bravo con John Wayne

Aunque recuerdo perfectamente que vi por primera vez Río Bravo (Rio Bravo, 1959), de Howard Hawks, el 14 de junio de 1979 cuando solo tenía cinco años de edad (faltaban tres meses y un día para celebrar mi sexto cumpleaños), en un homenaje que Televisión Española le hizo al recientemente fallecido (en ese momento) John Wayne (11 de junio de 1979), no me di cuenta de que esta película era la quintaesencia del wéstern (y de la vida) hasta que no volví a verla el 31 de diciembre de 1988. Su exaltación de la amistad, que pone especial hincapié en los sentimientos de los personajes, presentando a un grupo de amigos [el sheriff John T. Chance (John Wayne), el alcohólico Dude (Dean Martin), el joven y hábil pistolero llamado Colorado (Ricky Nelson) y al viejo tullido Stumpy (Walter Brennan) enfrentándose a todos los retos y dificultades existenciales, a sus circunstancias y a las circunstancias, condiciones y características esenciales para los profesionales verdaderamente virtuosos, me llevaron a esta conclusión. Howard Hawks, uno de los directores más poéticos que ha dado el cine y uno de los que mejor han sabido reflejar el alma humana junto a John Ford.

¿Estamos ante un icono de las películas del oeste?

Río Bravo es una de las películas que más imágenes icónicas ha aportado a la cultura popular del siglo XX. A partir de esta película, el wéstern ya no fue igual. A partir de los años sesenta del pasado siglo, cambió radicalmente gracias a unos directores y a una serie de películas que comenzaron a cuestionar todos los estereotipos sobre los que se había erigido el género. El hombre que mató a Liberty Valance marcó el final del período clásico del wéstern. Rodada en blanco y negro por cuestiones presupuestarias, este wéstern crepuscular supuso el tránsito entre el viejo Oeste, en el que casi todos los asuntos se arreglaban a tiros, cuyo mejor representante es John Wayne, y los nuevos aires que venían del Este, personificados en ese abogado, torpe con las armas, que es James Stewart. Después vino la sobrevalorada trilogía del dólar, filmada en Almería, donde el director Sergio leone reflexiona sobre el final de una época y de paso convierte en estrella a un desconocido Clint Eastwood. Sam Peckinp por su parte, ya había rodado Duelo en la alta sierra, habla sobre el paso del tiempo, la amistad y la traición y, de nuevo, el final de una época, en una de las cumbres del wéstern titulada Grupo Salvaje. En las postrimerías del siglo XX, Clint Eastwood interpreta magistralmente el personaje de William Munny en Sin perdón, una especie de ajuste de cuentas con el universo del wéstern que para muchos críticos certifica su defunción, al desmontar todos los mitos sobre los que está construido. Las viejas y las nuevas generaciones se lo van a pasar genial leyendo un libro dedicado a la obra maestra de uno de los directores que mejor han retratado la amistad, la profesionalidad, la camaradería, la integridad, la dignidad, la honestidad, la lealtad… y otros temas que son constantes en su filmografía, una filmografía que le ha permitido estar por derecho propio en el Olimpo de los mejores directores de la historia del cine, un lugar al que han accedido muy pocos cineastas privilegiados.

¿Cómo te sientes después de haber escrito este interesante libro?

Tras haber escrito varios libros con otros autores, entre ellos Charlton Heston. Un héroe para la eternidad (Amarcord Ediciones, 2023), junto a Fernando Alonso Barahona, Río Bravo. La quintaesencia del wéstern supone mi debut como escritor cinematográfico en solitario. En este estreno se dan dos datos súper curiosos: la película está dirigida por el segundo mejor director de la historia del cine (John Ford, lógicamente, ocupa el primer puesto) y protagonizada por mi actor favorito, el más importante y famoso de todos los tiempos: John Wayne.

Me siento feliz y satisfecho por haber contribuido a que muchos cinéfilos tengan la oportunidad de descubrir y aprender cosas nuevas sobre un filme que se ha convertido en un título de culto con el paso del tiempo, principalmente, para los aficionados al wéstern, el género cinematográfico genuino estadounidense por excelencia, junto al de gánsteres y el de superhéroes. Apoyado a menudo en narraciones y novelas de grandes escritores, la huella del wéstern ha pervivido en otros géneros: desde el cine de ciencia ficción hasta las películas de acción pasando por el thriller o el suspense.