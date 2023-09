Frente al Barbenheimer, hagamos un Gordericer. ¿Qué es este juego de palabras?

Hemos invitado a Antonio Peláez (Los Fabelman) que nos habla de los estrenos más interesantes de la semana y muy especialmente de la nueva película de Rafael Gordon,titulada ‘La pasión de Kierkegaard’…

Este es su comentario…

Esta es la sinopsis oficial de ‘La pasión de Kierkegaard’:

En ‘La pasión de Kierkegaard’ se refleja cómo hoy el individuo carece de autonomía propia. Somos células parásitas de un cerebro cibernético formado por redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc. No decidimos por nosotros mismos, dependemos de una conciencia colectiva. Alfredo (Víctor Rivas) debate su ansia de vida con Søren Kierkegaard, el filósofo de la realidad humana. Escucharlos debatir es una necesidad tan útil como pensar. Ver a Kierkegaard llorar nos hace lamentar la razón, de que, urbanitas como nosotros, no aprendiéramos a llorar.

Por otra parte, Antonio Peláez nos dio las claves de este culto director en una entrevista que tuvimos…Rafael Gordon, la conciencia-Isabel la Católica, Santa Teresa de Jesús y Mussolini:

Puedes escuchar la entrevista en … Rafael Gordon, la conciencia-Isabel la Católica, Santa Teresa de Jesús y Mussolini

Este libro es gracias a que el autor es soñador y productor de su propia obra, o lo que es lo mismo arte y parte de su propio hacer y producción, es decir, un independiente. Y un independiente es una rara avis. Una rara avis es un ejemplo extraordinario de ejercicio de la singularidad dentro de la pluralidad, en un mundo que alienta y premia a partir de las necesidades de un mercado diseñado sobre todo para la búsqueda de la uniformidad de gusto y criterio así como del pensamiento dolly, el pensamiento clónico. Rafael Gordon nos regala sin embargo, su voz honda e interior, algo así como su Mayúscula, trabada en su tiempo e influida por él, desde luego, pero sin atender a modas o intereses que no sean los de la propia obra y sus leyes.

