El superviviente de Auschwitz-El boxeo, amor y la fe en una cinta basada en hechos reales. ¿Por qué estamos ante una película de alto nivel?

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

Esta es la sinopsis oficial de…El superviviente de Auschwitz-El boxeo, amor y la fe en una cinta basada en hechos reales:

Harry Haft, un boxeador que luchó contra sus compañeros en los campos de concentración vive atormentado por sus recuerdos y por la culpa. Después de la Segunda Guerra Mundial, intenta utilizar peleas de alto nivel contra leyendas del boxeo como Rocky Marciano para intentar reencontrarse con su primer amor.

Por otra parte, no es la primera vez en la que hablamos de boxeo en Cine y Libertad…Sangre, sudor y puños. El boxeo en el cine-Los valores que esconden estas películas

La mística primitiva del cuadrilátero ha seducido durante generaciones a literatos, pintores, músicos y fotógrafos. Pero si hay un arte con el que el boxeo ha mantenido una íntima relación es el cine. En las páginas de Sangre, sudor y puños, Alfonso Bueno López recorre más de un siglo de películas pugilísticas, un apasionante viaje por las leyendas del ring y los filmes que capturaron su mitología en la gran pantalla.

La dulce ciencia ha inspirado a maestros del cine como Charles Chaplin, Buster Keaton, Alfred Hitchcock, Luchino Visconti o John Huston, y ha convertido en estrellas de celuloide a los campeones Jack Dempsey, Max Schmeling, Joe Louis, Jake LaMotta, Muhammad Ali y Mike Tyson.

Nadie puede vencerme, El ídolo de barro, Más dura será la caída, Fat city, Rocky, Toro salvaje, When We Where Kings, Million Dollar Baby o The Fighter, son algunas de las muchas películas sobre las que podrás leer en este libro.

Víctor Alvarado

