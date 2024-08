Tocando nuestra canción-Gracias, gracias, gracias a Antonio Banderas y a su equipo del Teatro del Soho. ¿Por qué este musical conecta con el público?

Este artículo es una pequeña muestra de agradecimiento al mítico actor español y a su jefa de prensa Paloma Molinero por reconocer la labor como crítico teatral/cinematográfico, destacando a esta humilde colaboración en Cope.

Aquí puedes escuchar mi comentario (Víctor Alvarado es el autor del libro: La fe, la ética y los valores de los superhéroes)

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

El equipo de Antonio banderas nos habla de su musical con rugido de León…Tocando nuestra canción-Un excelente y tierno musical de la mano de Antonio Banderas:

Antonio Banderas dirige (para el Broadway español) este espectáculo protagonizado por los actores Miquel Fernández y María Adamuz sobre el exitoso musical de Broadway de 1979. Tocando nuestra canción, con libreto de Neil Simon, música de Marvin Hamlisch, letras de Carole Bayer Sager y traducción de María Ruiz. Una comedia musical romántica, tierna y disparatada, que narra la divertida relación entre Vernon Gersch, un compositor de éxito y un fracaso en lo sentimental, y Sonia Walsk, una letrista desconocida, enganchada a una relación tóxica con su ex novio, a quien no es capaz de dejar del todo.

¿Es posible mantener una relación profesional de éxito estando enamorados? ¿Podrán atar en corto sus egos y sus miedos? ¿Se puede mantener una relación romántica sin haber soltado la anterior? Por intentarlo que no quede. Si no hay más remedio, vivirán su inusual historia de amor acompañados por la sombra de un desquiciante ex novio, y con pensamientos en forma de Chicos y Chicas de por medio.

Un musical fresco y alocado, lleno de humor sobre el mundo de las relaciones, que nos empuja a reírnos de nuestras propias inseguridades y miedos, de nuestros éxitos y fracasos. Es un viaje musical lleno de ritmo y carcajadas, de ternura y emoción, cuyo vehículo es la sonrisa de principio a fin. Amor y humor como medicina para los tiempos que corren.

Tocando nuestra canción estuvo nominado a los Premios Tony en 4 categorías incluido mejor musical y a los prestigiosos Drama Desk con 5 nominaciones. Las partituras de Marvin Hamlisch volverán a ser interpretadas por la orquesta Larios Pop del Soho tras A Chorus Line, bajo la dirección musical de Arturo Díez Boscovich. Será el cuarto musical producido por el Teatro del Soho CaixaBank, se estrenará el 6 de junio de 2024.

Víctor Alvarado, autor del libro: La fe, la ética y los valores de los superhéroes

Instagram:https://www.instagram.com/cineylibertad/

Facebook: https://www.facebook.com/victor.alvarado.56829446

Twitter:@cineylibertad

Share and Enjoy !