Las ocho montañas-La amistad masculina con ecos a Cuenta Conmigo de Reiner y a Dersu Uzala de Kurosawa. ¿Por qué hay que ver esta joya de de Filmin?

Esta es la sinopsis oficial de…Las ocho montañas-La amistad masculina con ecos a Cuenta Conmigo de Reiner y a Dersu Uzala de Kurosawa:

La película narra la emocionante y muy humana historia de amistad entre dos hombres, Pietro y Bruno, desde su infancia hasta su madurez. Los directores empezaron a escribir la adaptación durante el confinamiento por la pandemia de la Covid-19, mientras atravesaban una profunda crisis de pareja. “De alguna manera, sabíamos que adaptar esta historia tan increíblemente pura tenía el potencial para ayudarnos a sanar. Y así fue.”, recuerdan. Este viaje de transformación les llevó a vivir en los Alpes italianos durante ocho meses, a aprender a hablar italiano, e incluso a subir el Himalaya con todo un equipo de rodaje.

Por otra parte, hace unos meses informamos del estreno esta película que, a priori, apuntaba maneras…Las ocho montañas-La amistad en un alto grado al estilo italiano:

«Le Otto Montagne» (The Eight Mountains) es la historia de una amistad. De niños que se vuelven hombres y tratan de no seguir los pasos de sus padres, pero que, a través de los caminos que toman, acaban siempre volviendo a casa. Pietro es un chico de ciudad, Bruno es el último niño de una localidad de montaña olvidada. Con el paso de los años, Bruno se mantiene fiel a su montaña, mientras que Pietro viene y va. Sus experiencias le harán enfrentarse al amor y a la pérdida, recordándoles sus orígenes y abriendo paso al destino. Mientras tanto, Pietro y Bruno descubren lo que significa la amistad eterna.

Víctor Alvarado

