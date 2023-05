España en el mundo. Curiosidades para leer en familia-Guiños cinéfilos. ¿Cómo podemos aficionar a nuestros hijos a conocer su historia?

Aquí puedes escuchar la conversación que tuvimos con Fermín Valenzuela Sánchez , uno de los autores del libro en cuestión…

https://www.ivoox.com/espana-mundo-curiosidades-para-leer-en_md_107569709_wp_1.mp3 Ir a descargar

Ediciones Edaf nos habla de su libro…España en el mundo. Curiosidades para leer en familia-Guiños cinéfilos:

Si en Curiosidades de la Historia de España para padres e hijos dimos a conocer un sinfín de datos llamativos acerca de la historia de la Península, ahora queremos ir más allá de nuestras fronteras y conocer todo lo que aconteció en el primer imperio donde no se puso el sol. Para guiarnos por sus páginas, no existe mejor pretendiente que aquel que circunnavegó el mundo por primera vez: Juan Sebastián Elcano. Junto a él visitaremos aquellos territorios que formaron parte del Imperio español, tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo; conoceremos muchos personajes que, sin necesariamente españoles, nutrieron la Historia de España dentro y fuera de las fronteras; investigaremos mejor nuestro pasado y explicaremos aquellos tópicos que pesan sobre nuestro legado. Por último, en un viaje tan enriquecedor como este, no puede faltar una visita guiada al patrimonio español repartido por todo el orbe. Súbete a la nao Victoria y comparte, junto a tu familia, este viaje por España, a través de todo mundo.

En esa misma línea, el documental (España, la primera globalización-La lucha por el pasado es la lucha por el futuro) se ha convertido en todo un referente…

España, la primera globalización es un proyecto de documental de 90 minutos, producido por López-Li Films con la colaboración de diversos historiadores españoles y extranjeros de reconocido prestigio, que contará la contribución hispana a la era de los descubrimientos y la primera globalización. Pretendemos mostrar aspectos poco conocidos de la historia de España y del mundo hispano en general, como su papel pionero, junto con Portugal, en el surgimiento de una economía global y al mismo tiempo dar a conocer otros aspectos poco tratados como el desarrollo urbanístico o la revolución alimenticia.

Víctor Alvarado

