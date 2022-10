Alguien con quien hablar-Una buena historia de segundas oportunidades para alcanzar la felicidad

Samuel se desmorona. Vive solo en un pequeño apartamento en París y se deprime en un trabajo que no le apasiona. Solo en la noche de su cumpleaños, se entretiene llamando al único número que conoce de memoria, el de su casa de la infancia. Para su sorpresa, alguien contesta: él mismo. El pequeño Samuel, de 10 años, sueña con ser futbolista, viajar y escribir novelas para impresionar a las chicas. ¿Cómo decirle al niño que fuiste que no has cumplido sus sueños? Es hora de tomar el control de su vida. Una adaptación de la novela de Cyril Massaretto sobre la necesidad de creer en uno mismo para ver el futuro con optimismo.