Wonder Woman: 80 años de la guerrera amazona-Gal Gadot, Lynda Carter y las virtudes de la mesiánica heroína. ¿Cuáles son las cualidades y carencias de su trayectoria?

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

La editorial ECC nos habla de su cómic:

¡Celebra la historia del cómic con el 80º aniversario de All-Star Comics núm. 8 y el debut de Wonder Woman! ¡Disfruta de 400 páginas de historias seleccionadas a lo largo de ocho décadas de la Asombrosa Amazona, desde su clásica primera aparición hasta la actualidad! Incluye: Más de 100 páginas de material con nuevos colores, una historia “perdida” de la Edad de Oro nunca antes recopilada de DC Special núm. 3, comentarios y apuntes históricos de la dibujante Trina Robbins, la primera mujer en dibujar una historia de Wonder Woman; de la directora de Wonder Woman Patty Jenkins; y de las mujeres que han interpretado a Wonder Woman en las pantallas Gal Gadot y Lynda Carter, ¡y mucho más!

Edición original: All-Star Comics núm. 8, Sensation Comics núm. 1, Wonder Woman (vol. 1) núms. 5, 78, 98, 124, 162, 203 y 206, Comic Cavalcade núm. 11, DC Special núm. 3, DC Comics presents núm. 41, Wonder Woman (vol. 2) núms. 6, 57, 73 y 170, Wonder Woman Annual núm. 1 (Extracto), Wonder Woman núm. 600 (extracto), Wonder Woman (vol. 4) núm. 23, Wonder Woman núm. 750 (Extracto), Future State: Immortal Wonder Woman núms. 1-2 USA.

