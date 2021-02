Acto de voz-La ciencia ficción de Karel Capek llevada al teatro online. ¿Cómo reflexionar sobre la inteligencia artificial con una obra de teatro de más de 100 años?

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

Esta semana hemos invitado a Eva Latonda, actriz y experta en cine entre otras mucha cosas, que hace una apuesta teatral creativa para los seguidores de este blogs de Cope…

Acto de voz es una novedosa propuesta escénica en la que público y actores colaboran para conseguir una puesta en escena diferente cada día.

Es como meterse en un ensayo y dirigir la obra desde dentro. En un ensayo de teatro los actores traen consigo una propuesta de tipo de personaje par lo que deben interpretar, la muestran al director y este decide los cambios, ensaya, juega y comprueba si le gusta o no el resultado y como en un engranaje perfecto los personajes van saliendo de la creación conjunta del elenco, consiguiendo la magia de la actuación.

Con Acto de voz, el ensayo es frente a los espectadores, donde la lectura dramatizada de algunas escenas de la obra y un resumen de la misma para poder entenderla en su contexto, lleva al público a involucrarse en la historia y participar dirigiendo las escenas con una nueva propuesta.

El resultado es una experiencia teatral única e irrepetible, el teatro dentro del teatro, meta-teatro inmersivo, nos sumergimos en la obra siendo parte de ella, y la sentimos nuestra porque hemos participado de su creación. Es la experiencia de vivir el proceso creativo la que emociona y despierta al público y se van del teatro… no siendo los mismos que entraron.

En Acto de voz se trabaja cada representación con una única obra de un autor, en este caso la obra con la que vamos a ensayar es RUR Robots Universales Rossum, una obra del checoslovaco Karel Capek, escrita en 1920 que fue un éxito arrollador en aquél entonces y que posteriormente inspiró (por su temática adelantada a su tiempo), grandes obras de ciencia ficción. Esta obra nos plantea preguntas sobre el ser humano, como ¿qué ocurrirá con la humanidad con el avance de la tecnología, el transhumanismo está más cerca de lo que creemos, es bueno para el hombre?

La empresa internacional Robots Universales Rossum ha conseguido la formula para crear robots, seres exactos a los seres humanos, pero sin alma, creados artificialmente para trabajar para servir a la raza humana sin descanso ni compensación. Estos robots parecen no sentir nada y eso los hace perfectos para que el hombre pueda dedicarse a vivir y admirar sin hacer nada más. Sin embargo, nada va a salir como la empresa espera y cuando los robots llenan la tierra, encuentran que quizá la situación no es la que ellos desean y… no os diremos más.

Acto de voz está ahora mismo en Casa del Lector, días 6 y 20 de febrero, y el 6 y 26 de marzo, todas las sesiones a las 18:00 h. y online. Cuando se adquiere la entrada, se proporciona un enlace para asistir de manera virtual.

Colaboremos con los artistas que hacen cultura segura y cultura viva.

Compra de entradas: https://casalector.fundaciongsr.org/r-u-r-rossums-universal-robots-de-karel-capek/

Puedes escucharnos en: Podcast Cine y Libertad

Facebook:Cine y Libertad

Twitter: @cineylibertad