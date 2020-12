Inscritos en el libro de la muerte-La encomiable labor de Cáritas y una huida de película. ¿Qué pasa en Honduras cuando alguien es testigo de un crimen?

Hemos invitado a José Calderero para que nos indique las claves de una historia basada en hechos reales:Inscritos en el libro de la muerte-La encomiable labor de Cáritas y una huida de película

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

La editorial ExLibric nos habla de su libro:

Inscritos en el libro de la muerte no es un título sugerente propuesto por un grupo de expertos en marketing para vender más ejemplares. Es lo que le sucedió literalmente a Osman Monterroso y a su familia, cuyos nombres fueron escritos en el libro en el que los pandilleros hondureños apuntan a quienes van a asesinar. Su delito fue ser testigos de un asesinato y en Honduras los sicarios nunca dejan a los testigos vivos. No era justo, pero ahora eso daba igual. Debían huir y debían hacerlo ya. De esta forma, la obra es a la vez una aventura trepidante por escapar de la muerte, un grito de denuncia ante un mundo regido por la violencia y la corrupción, y un canto a la esperanza protagonizado por todos aquellos que no se dejaron llevar por los prejuicios y tendieron la mano a Osman y su familia, en muchos casos sin conocer a priori la truculenta historia con la que cargaban a sus espaldas.

Puedes escucharnos en: Podcast cine y libertad

Facebook:Cine y Libertad

Twitter: @cineylibertad

Share and Enjoy !