Mi hermano persigue dinosaurios-La importancia del amor en la familia. ¿Por qué hay que proteger a las personas con Síndrome de Down?

Sinopsis oficial:

Jack tiene cinco años, dos hermanas mayores, le encantan las tortugas Ninja y sus padres le acaban de dar la mejor noticia: va a tener un hermanito pero además…va a ser «especial». «Mi hermano tiene superpoderes». Con el paso de los años, Jack comienza a sentirse defraudado.

Su hermano Gio no es un superhéroe, la realidad es que ha nacido con Sindrome de Down. La adolescencia le hace tener incluso algo de vergüenza pero la verdad sale a la luz: Gio no solo SI tiene superpoderes sino que además es su mejor e INCONDICIONAL amigo. Dentro de cada persona hay un mundo único. Éste es el de Giovanni

