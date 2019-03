Última hora en "Tiempo de Juego" del 3 de marzo del 2019

Tiempo de lectura: 2



Muy buenas noches. Pues te cuento, a esta hora, que estamos muy pendientes de la situación de los incendios generados en numerosos puntos de Asturias. Ahora mismo la situación es complicada y el viento no ayuda a las labores de extinción de los fuegos. Así que vamos a buscar la última hora.

La previsión es que en las próximas horas va a llover en esta Comunidad. Y así contaba la gente afectada la situación en Allande, uno de los concejos afectados. Son declaraciones a la Radio Televisión del Principado de Asturias.

Estaremos muy pendientes ante cualquier última hora, y la contaremos aquí, en la sintonía de la Cadena COPE.

Cambiamos ahora de asunto. Miles de agricultores, ganaderos, cazadores y pescadores de todas las comunidades, entre otros colectivos, se han manifestado este domingo por el centro de Madrid en defensa del mundo rural y sus tradiciones. Una marcha que han apoyo con su presencia representantes de PP, Podemos, Ciudadanos y Vox. Unas 6.000 personas, según datos que la Policía Nacional han participado en la protesta. Este era el pulso de la calle.

Más cosas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado un vídeo en el que muestra su apoyo a la jornada feminista del próximo 8 de marzo, día de la mujer. En el vídeo, difundido en las redes sociales de los miembros del Gobierno, se puede ver a Sánchez y a sus ministros lanzando diferentes consignas a favor del feminismo y haciendo repaso de los que consideran logros de su Gobierno en materia de igualdad. Escuchamos a Sánchez.

No nos desviamos mucho de este asunto. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, han presentado en Madrid, con motivo de este Día de la Mujer, el decálogo 'Feminismo Liberal', un documento "sobre un feminismo inclusivo, plural y abierto". Así lo ha explicado Rivera.

En cuanto al tiempo. Vamos hacia un lunes en el que habrá un descenso de temperaturas en gran parte de la Península, excepto los dos archipiélagos, y viento fuerte en el norte de Galicia. Las temperaturas bajarán de forma notable en el Cantábrico, el alto Ebro y en la meseta Norte. Las excepciones son los dos archipiélagos, donde no cambian, y el litoral mediterráneo, donde suben un poco.

La nueva Ley de Protección de Datos ha levantado mucha polémica desde su entrada en vigor el pasado diciembre. Pero no todo es negativo: también debería impedir que tu jefe te moleste por WhatsApp fuera del horario laboral. Ahora la ley ampara al trabajador que no quiera responder mensajes fuera de su jornada, hasta el punto de que si su superior le exigiera responder, podría denunciarle y ganar con relativa facilidad, pues se trataría de una sanción grave. El artículo 88 no deja lugar a dudas: los ciudadanos tienen derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.

La información continúa en Cope.es