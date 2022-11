Los pueblos de España, en busca de dueños para sus bares: "Tenemos otras ventajas que no tienen las ciudades"

España tiene el récord de ser el país con más bares y más restaurantes del mundo. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística, en 2020, el año en el que la pandemia estalló, España tiene un bar por cada 175 habitantes. Una barbaridad.

Y la verdad es que a todos nos encanta, es algo muy nuestro que no solo sirve para tomar algo, sino como punto de encuentro con familiares o amigos. Sí, nuestro país está repleto de ellos y no hay esquina de un ciudad o un pueblo que no tenga uno. Una situación que ha empezado a cambiar con este tiempo, cuando la situación económica ha hecho que muchos tengan que echar el cierre.