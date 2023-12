En La Linterna los detalles del discurso de Felipe VI y la comparación con el de restos de monarcas

La Linterna analiza el discurso de Felipe VI, no tanto desde su contenido, que para eso están los partidos políticos -solo PP y Vox lo valoran positivamente, al igual que el PSOE (no podemos pasar por alto que el discurso es refrendado por La Moncloa, por presidencia del Gobierno)-, sino desde puntos de vista como la escenografía, los gestos y la voz del Rey, al igual que lo que no se dice con palabras, el lenguaje no verbal.

Para ello, el profesor y analista político, Julio César Herrero, desgrana los 11 minutos que duró el Mensaje de Navidad de Felipe VI comenzando con los dos grandes asuntos que aborda el monarca en cuanto al contenido: la Constitución y España. "Lo hace de forma equilibrada, poco más de cinco minutos para cada uno. Sigue una estructura similar: un breve repaso histórico y hacia dónde ir y lo mismo cuando habla de España", destaca el profesor Herrero.

¿Son los acertados, los temas para un discurso así?

"Claro, no hay que perder de vista a quién habla y el carácter institucional de quien lo hace. Es además una autoridad institucional, pero no solo en esta ocasión, también el día de la Constitución en el Congreso, o en los Premios Princesa de Asturias", explica Julio César Herrero que añade que "además, son los temas que se espera que trate. Y ocupar en esos dos temas más de cinco minutos para cada uno, eso es significativo porque habla de otros, pero enunciándolos. En un momento del discurso dice que quiere referirse a un aspecto de la Constitución como la vivienda, pero solo lo menciona".

Sobre la escenografía,

el analista subraya que"más allá de las banderas hay un par de libros, uno del Museo del Prado, pero son prescindibles y la fotografía de la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias que traslada la idea de permanencia de la institución. Por qué elige esa fotografía, solo lo sabe él".

La comunicación no verbal:

"Hay que fijarse en la voz y la mirada. La parte gestual es integradora y tranquila, hay que mirar las manos, es congruente lo que dice con cómo lo dice y con la mirada. La voz, el tono es neutro, plano institucional, con alguna inflexión como cuando habla del germen de las discordia o como cuando dice que hay que querer más a nuestro país".





Los mensajes navideños de otros monarcas europeos:

El Rey Felipe VI no ha sido el único en dar su tradicional discurso. El resto de monarcas europeos también lo han hecho.

Carlos III de Inglaterra se ha dirigido a los británicos este mediodía con un discurso de Navidad que ha comenzado con un primer plano de la banda de la Guardia Real y un plano del palacio de Buckingham.

Después hemos visto a Carlos III, en una de las salas de palacio, con un gran árbol de navidad a su derecha. Con traje azul, corbata gris y detrás el memorial de la Reina Victoria. No hemos visto ninguna foto. El mensaje que ha lanzado, de cinco minutos, ha estado centrado en la necesidad de proteger el planeta y protegernos unos a los otros. Ni una referencia al conflicto entre Israel y Hamás y tampoco a otros asuntos que preocupan mucho a los ciudadanos como el coste de la vida o el sistema sanitario. Simplemente ha pedido que se rece para proteger al prójimo.

"Pues tendrá limitación de los partidos políticos", se limita a decir el profesor Herrero que no entiende este tipo de mensajes a tu pueblo en un 25 de diciembre.

El rey Guillermo de los Países Bajos que ha hablado de Gaza y que donde una vez Jesús nació en un pesebre, ha elegido una de las salas del palacio real para grabar su discurso, de seis minutos. Una habitación bastante recargada con varias obras de arte y decorada con ramos de flores y velas. Sin ninguna referencia al resto de la familia real. Ninguna imagen sobre la mesa. Con traje azul, corbata azul clara, ha dicho que donde una vez estuvo el pesebre y cantaron los ángeles, ahora la gente está ferozmente enfrentada.

Hablar de la guerra como lo ha hecho es "una afirmación muy genérica y que no toma partido, y lo que dice que pasa lleva pasando mucho tiempo. El recurso está bien, el tomar el lugar del nacimiento de Jesús, pero no se ha puesto del lado de uno o de otro ni hablando de genocidio"

Felipe de Bélgica, en cuatro minutos hacer referencia a la paz pasando por los conflictos internacionales, "es un mensaje de Navidad a los nacionales del país, no entiendo este tipo de mensajes, hacer un repaso por los conflictos de otros, no entiendo la finalidad de este tipo de discursos que es para otros.

Carlos Gustavo de Suecia, en 10 minutos de discurso el rey ha apostado por la unidad. Su bandera simboliza la libertad y las obligaciones. Ha sido claro al decir que los suecos tienen derecho a pensar diferente, apreciamos la libertad de expresión, pero la gran libertad se basa en el respeto y la tolerancia".

"Es el tipo de intervención por el que debe transcurrir el discurso de un rey en esta época. Hay grandes temas que estructuran la vida nacional y es en lo que debe destacar el discurso de un monarca", concluye.