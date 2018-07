Ortega se parece cada vez más a Somoza

Daniel Ortega ha llegado prácticamente incólume al 39 aniversario de la Revolución sandinista. Los meses de manifestaciones y presión popular, sumado al papel intachable de la Iglesia católica no han hecho mella en el Gobierno de Ortega. De hecho, se siente vencedor y no duda en reivindicar su lucha contra Somoza, incapaz de pensar, ni por un instante, que su Gobierno está imitando los peores métodos de quien fuera su enemigo político.

En la celebración de ayer, el discurso de Ortega fue incendiario. Todas sus diatribas se lanzaron contra la Iglesia católica, la única instancia capaz de plantar cara y deslegitimar sus barrabasadas. Por eso los obispos han sido tachados de golpistas y cómplices de las fuerzas que según Ortega solo buscan derrotarlo.

La realidad es bien distinta. La Iglesia ha mediado, escuchado y frenado, se ha sentado a hablar, ha propiciado mesas de diálogo y ha antepuesto el bien del país a su propia seguridad. La verdad es que Daniel Ortega no quiere elecciones, no quiere asumir que puede ser desplazado del poder y no está dispuesto a aceptar que por encima de la Revolución están los derechos y las libertades de los nicaragüenses. Su enrocamiento va a seguir provocando muertos. Nicaragua puede ser una segunda Venezuela.