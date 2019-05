Evangelio 30 mayo: "Vuestra tristeza se convertirá en alegría"

Tiempo de lectura: 1



Lectura del santo Evangelio según san Juan 16,16-20

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - "Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver". Comentaron entonces algunos discípulos: - "¿Qué significa eso de 'dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver", y eso de 'me voy con el Padre'?" Y se preguntaban: - "¿Qué significa ese 'poco';? No entendemos lo que dice". Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: - "¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho: "Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver"? Pues sí, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre; vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría".