Distrito COPE: 'Macca Week'

Aterrizamos, una semana más, en Distrito COPE. Un nuevo viaje musical a través del tiempo, donde vamos a descubrir juntos un buen puñado de canciones. Celebramos la 'Macca Week', porque aquí no se celebra solo un día, sino toda una semana. Y esto, ¿qué quiere decir? Pues que el legendario Paul McCartney cumple este 18 de junio... ¡¡80 años!! Ocho décadas de existencia.

La historia musical de este 'beatle' abarca desde los años 50 hasta nuestros días. Es decir, cerca de unos 70 años de carrera. Incluir todo es imposible, ya que su discografía tanto con The Beatles como en solitario es inabarcable. Escogemos una serie de canciones que no son tampoco las habituales, que eso ya lo encontraréis en todas partes, habrá listas y listas con los mismos temas una y otra vez. Nos gusta desempolvar algunos vinilos de nuestro baúl de los recuerdos. ¿Nos acompañas?

Listado de canciones

- 'In Spite Of All The Danger' (1958)

- 'Til There Was You' (1963)

- 'We Can Work It Out' (1965)

- 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' (1967)

- 'Here, There And Everywhere' (1966)

- 'The Back Seat Of My Car (1971)

- 'The Girl Is Mine' (1982)

- 'Heaven On Sunday (1997)

- 'Queenie Eye' (2013)

- 'Nineteen Hundred And Eighty Five' (1973)

Bonus Tracks

- 'Hey, Bulldog' (1967)

- 'Say, Say, Say (1983)