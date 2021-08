Confusión entre las embarazadas tras la aprobación por Sanidad de su vacunación

Cada vez es mayor el número de epidemiólogos que defienden la inmunización de las embarazadas porque el riesgo de ingresar en un hospital por covid-19 se multiplica por veintitrés en las que no están vacunadas. Algunas embarazadas han mostrado a COPE sus inquietudes y preocupaciones sobre la vacunación, ya que reconocen que les llegan opiniones contradictorias sobre el tema y muchas aún no saben si vacunarse o no. Sanidad pide que se acelere este proceso porque en Cataluña ya han pasado por la UCI más de 500 embarazadas desde el mes de enero. Lo ideal, dicen los expertos, es que lleguen al tercer trimestre con la pauta completa. “Los médicos no consideran que haya bastantes datos como para decir que les den las vacunas en el primer trimestre”, explica a COPE la vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología, Eva Martínez-Cáceres. Se piensa que es más seguro a partir de la semana veinte porque el feto está más protegido.

Marta es sevillana y tiene veintisiete años. Está embarazada de veinticuatro semanas de su primera hija. Tenía cita para vacunarse el pasado 26 de julio, pero no pudo ir porque dio positivo en covid-19. No lo pasó con síntomas graves, pero le preocupa volver a contagiarse por las consecuencias para su bebé. Ahora tendría que esperar seis meses para ponerse la vacuna y reconoce sentir mucha incertidumbre. “Yo prefiero pasar la enfermedad levemente, o lo mejor posible, que verme en la UCI intubada”, asegura. Marta tiene claro que se quiere poner la vacuna, pero no sabe cuándo le volverán a dar cita. “A mí, mis ginecólogos de la Sanidad pública y del seguro privado, me han dicho que sí me vacune, pero conozco a otras chicas a las que les han dicho que no o que no pueden hacerlo en cualquier momento del embarazo. No hay un consenso entre los sanitarios”, critica.

Otra embarazada que ha contado su experiencia es Isabel, de veintiocho años. Es de Madrid y también espera su primer hijo. Está de cuatro meses y todavía no sabe si vacunarse o no. "Sé a ciencia cierta que hasta la semana veinte no voy a hacer nada, como me ha dicho mi ginecólogo. Tengo cuatro semanas de margen y seguiré pensando con mi marido a ver cuál es la mejor opción”, confiesa. Cuenta que otras amigas y compañeras que también están embarazadas sienten la misma confusión.

A falta de estudios, los sanitarios se basan en registros de vigilancia epidemiológica, como el realizado por el Control de Enfermedades de EE. UU., en el que cerca de 4.000 embarazadas aceptaron ser incluidas en el registro. Los resultados mostraron que un 13,9% habían tenido una pérdida de embarazado y un 86% llevaron el embarazo a término y sin complicaciones. Lo que no se sabe es si este porcentaje de abortos espontáneos pueden estar relacionados con los efectos de la vacuna o no.

De momento, en España ya tienen la pauta completa el 11% de las embarazadas, y la primera dosis, el 20%. Pero, en muchos casos, continúan las dudas sobre si las vacunas son seguras para ellas y para sus hijos.