Barbosa a las 8, miércoles 17 de julio

Son las 8, las 7 en Canarias:

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este miércoles 17 de julio de 2019. Seguimos avanzando por este verano informativo en el que continúan pasando cosas algunas importantes y otras, pues simplemente curiosas.

Miren, hoy, por ejemplo, en el museo más visitado del mundo han tenido que cambiar de sitio posiblemente la pintura más famosa del mundo. La Gioconda ha sido trasladada hasta la sala de los Medici porque en la que suele estar van a realizar una serie de obras. Si ha estado un país y ha visitado el Museo del Louvre seguramente habrá notado que de un tiempo a esta parte lo del turismo de masas se nos está yendo un poco de las manos. Y esa sala en la que suele estar la Mona Lisa es un esperpento que nos dice mucho de los tiempos que vivimos.

Cientos y cientos de personas haciendo cola para ver un cuadro que, en realidad, es muy pequeño, de manera que tienes que situarte en primera fila para verlo. Pero es que cuando llegas después de mucho esfuerzo, de muchos codazos, lo que te encuentras cada vez más son tipos y tipas que lo único que pretenden es hacerse un selfie con la Gioconda de fondo. O sea, ni un minuto de contemplar la pintura de Leonardo da Vinci. Ni un segundo para reflexionar sobre los secretos que pueda guardar todavía esa obra maestra. Simplemente ponerse de espaldas, sacar el palo, hacerse la foto y a correr. Porque esa es otra, la gente cada vez disfruta menos de momento. Y, por cierto, hablando de la Gioconda, ¿por qué sonreirá la Mona Lisa? Pues es uno de los misterios de la humanidad.

Y luego están otras preguntas, pues mucho más prosaicas. Por ejemplo, ¿qué pasará en la investidura de Pedro Sanchez el próximo lunes? Pues vaya usted a saber. Si quiere conocer el parte de los dimes y diretes, lo cierto es que resulta un poco agotador asistir a los problemas matrimoniales de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El lunes Pedro daba el portazo, ayer Pablo nos abría sus sentimientos para explicar en el fondo no entiende por qué no es correspondido.

Pídeme lo que quieras pero hazme ministro, Pedro, que soy capaz hasta de cortarme la coleta. Iglesias dejaba esa medio broma en 'La Sexta' donde, a lo tonto a lo tonto, también le tiró algún dardo envenenado a Pedro Sánchez como eso de recordarle que no puede ser presidente solo porque sea doctor en Economía por la Camilo José Cela.

Vamos, recordar a Sánchez su polémica tesis puede ser queroseno con fuego porque Sánchez se habla mucho de que es una persona bastante desahogada, pero justo lo de la tesis es el tema que más le dejó desnortado durante bastantes días, acuérdense. Claro, que no fue el único misil que Iglesias mandó a Sánchez en este toma y daca de quiero pactar contigo, pero no puedo evitar darte collejas.

Ayer en La Rioja el PSOE tuvo que tragarse otro sapo. La socialista Concha Andreu se quedó con las ganas de ser investida presidenta porque la única diputada de Podemos votó en contra porque con una sola diputada, Podemos quiere tres de las ocho consejerías. Al PSOE no le gustaba esa maniobra de Podemos para presionar aún más a Pedro Sánchez, que en una cosa tiene razón: el presidente del Gobierno tiene derecho a dar el visto bueno a todo aquel que vaya a sentarse en la mesa del Consejo de Ministros. Otra cosa es que no le haya dicho directamente a Pablo Iglesias “no quiero que seas ministro”, que es de lo que se quejaba ayer Iglesias: “A mí no me ha dicho personalmente que no me quiera de ministro”. En todo caso, Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones, salía el paso para apuntalar una idea que ya lanzó el presidente: si Podemos vota en contra de la investidura estará votando lo mismo que Vox.

Es una manera de traspasar la presión a Podemos. Otra manera es ir presumiendo de buena sintonía con Esquerra Republicana. Los separatistas anunciarán el sentido de su voto el próximo viernes, pero tiene pinta de que están por la labor de echar un capote a Sánchez. Gabriel Rufián dice que otras elecciones pueden ser una mala idea tanto para los socialistas como para los que quieren romper España.