Javier Barón: "Los conservadores somos los guardianes del Museo del Prado"

Los conservadores son parte fundamental dentro del organigrama de un museo, uno de sus pilares. Son, en definitiva, los guardianes del tesoro, los que conocen al dedillo todas las piezas que pertenecen a la institución, supervisan sus restauraciones, deciden lo que se presta y qué y cuándo los visitantes pueden ver en cada sala.

El Prado cuenta con 15 conservadores que han seguido la estela del que es considerado el primero, Luis Eusebi, que era el conserje cuando el Museo se inaugura en noviembre de 1819, eso sí, "un conserje muy especializado" que fue el autor del primer catálogo, un listado en el que aparecen el tema y el autor de las 311 obras con las que contaba hace 200 años la pinacoteca en las tres salas en las que había pinturas, todas ellas pertenecientes a obras de autores españoles.

Desde aquel primer catálogo hasta los actuales, desde Luis Eusebi a quienes a día de hoy preservan los velázquez, goyas, rubens, Sorollas,..., que tiene el Prado, las funciones del conservador ya están reguladas por ley, por la Ley 7/1973, de 17 de marzo que crea "el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, al que se accede por procesos de oposición o de concurso-oposición regulados por los principios de mérito, igualdad y capacidad".

¿Qué es, qué hace y que significa ser conservador de un museo, en este caso del Museo del Prado?

Javier Barón es Jefe del Área de Conservación de Pintura del Siglo XIX del Museo Nacional del Prado, es uno de los 15 guardianes con los que cuenta la institución y que nos explica que un conservador "tiene a su cargo realmente la conservación de las colecciones, que se mantengan en el mejor estado posible, que se estudien adecuadamente, que se difundan del mejor modo, que se acrecienten mediante una política y una orientación en las adquisiciones y en la búsquedas de donaciones que sean oportunas para incrementar la colección en aquellos aspectos que se necesiten". Pero no acaba aquí su función, "el conservador informa de aquellos préstamos que se deben o no hacer, atiende peritajes judiciales, se relaciona con los conservadores de otros museos y está pendiente de las obras que están en embajadas u otras instituciones que tienen que estar vigiladas".

Para que las pinturas, esculturas, láminas o cualquier otra pieza propiedad del Museo no sufra daños. Por ello, los conservadores también deciden cuánto tiempo pueden estar expuestas algunas obras que no siempre que se va al Prado se pueden contemplar como la colección de dibujos de Goya, "en el caso de la obra sobre papel hay unos requerimientos de conservación que exigen que solo pueden estar expuestos cuatro meses con continuidad para proteger las obras de la exposición a la luz. No hay ninguna obra de papel expuesta permanentemente por esas razones" determina Javier Barón.

También hay muchos cuadros que en la actualidad no cuelgan de las paredes del Museo por falta de espacio, pero que en un futuro, como desea el conservador jefe de la Pintura del Siglo XIX podrán estar de cara al público, "obras de pintura que podrían estar expuestas y esperamos que con la ampliación pendiente puedan verse o bien con rotaciones". Una ampliación con la reforma del Salón de Reinos que llevarán a cabo Norman Foster y Carlos Rubio y que podría estar termianda en 2022 si el dinero, si la economía lo permite. Con esa ampliación que tiene un coste de 40 millones de euros, la pinacoteca ganará 2.500 metros cuadrados.

"En el Prado es muy importante el hecho de que el conservador pueda promover y realizar exposiciones" algunas están pendientes como la de las pintoras del Siglo XIX, como Marguerite Marie Benoit, Angelica Kauffmann, María Luisa de la Riva y Callol de Muñoz, o Louis de Liviers que "son artistas relevantes que en algún caso afloran en exposiciones concretas y en otros casos realmente no están porque hay que tener en cuenta que las colecciones del Siglo XIX son más de 2.700 obras y expuestas hay poco más de 100; el índice de representación está en torno al 5% y el porcentaje de las mujeres está por debajo de ese 5 %. Son unas 20 artistas, pero el Prado prepara para el año que viene una exposición de pintura de mujeres del siglo XIX, cuyo papel, por desgracia, no estaba equiparado al mundo de los hombres pintores, algo que ya estamos corrigiendo".