TUTORIAL | El truco definitivo para guardar bolsas de plástico en mucho menos espacio

No faltan en ninguna casa. Y se pueden contar por decenas e incluso por cientos. Hablamos, como no podía ser de otro modo, de las bolsas de plástico. Aunque resulte extremadamente cómodo y rápido hacerlas una "bola" con las manos y apretujarlas, la mejor opción para almacenarlas no es esa ni de lejos. Ocupamos mucho más espacio así y se deterioran muy fácilmente al quedar tan arrugadas. Por ello, en esta nueva entrega de tutoriales COPE, te enseñamos paso a paso lo que debes hacer para conseguir guardar mejor que nadie las bolsas de plástico de tu hogar.

Recuerda que es sumamente importante que conserves bien las bolsas de plástico y que las reutilices siempre que puedas para evitar la contaminación del medio ambiente. Ya sea para tenerlas a tu disposición para cualquier menester, o para lo más habitual que hacemos todos, ir a la compra, reutilizar las bolsas de plástico son una regla fundamental para cuidar de nuestro planeta. Comencemos con el tutorial.