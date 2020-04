Receta de cocina para el aislamiento: crema de zanahoria

El aislamiento ha hecho, de forma obligada o no, que tengamos que agudizar nuestro ingenio culinario y ponernos el delantal para ponernos manos en la masa en la cocina. No hay que obviar que estos días estamos acudiendo al supermercado en busca de muchos productos que no se encuentran disponibles. Ante ello, las soluciones sencillas, fáciles y económicas son una opción más que recomendable para alimentarse bien. Ejemplo de ello es la receta que nos trae hoy Pilar Fernández, directora de comunicación de COPE: crema de zanahoria.