Fabiola Martínez abre su corazón y habla por primera vez sobre si hay un nuevo amor en su vida

Fabiola Martínez recompone su vida tras separarse de Bertín Osborne. La venezolana ha decidido pasar página y ha comenzado una nueva andadura personal. Fabiola ha decidido matricularse en un máster de doble titulación de Administración y Dirección de Empresas, que combinará con una especialización en coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüistica. Además, ha borrado el apellido "Osborne" de sus redes sociales.

En una entrevista este jueves en Europa Press, Fabiola inyecta normalidad a esta última decisión. "Siempre he sido Fabiola Martínez. Lo que pasa es que, en Venezuela, es tradición ponerle el nombre del padre al primogénito. Esto también fue un poco discutible en casa porque Bertín no quería que Kike se llamar como él, a él no le gusta su nombre Norberto. Él no quería, las niñas daban ideas de nombres y al final en cuanto pude fui al registro y lo puse como el primogénito, con el nombre del padre. Son costumbres. Cuando llevaba el apellido de Bertín, la gente me criticaba en redes sociales. Y yo siempre decía que quien me critica no me conoce.", ha explicado.

Fabiola está aprovechando su estrenada soltería para recuperar viejas amistades y pasar más tiempos con ellas. "Los amigos son importantes siempre y hay veces que cuando tenemos pareja los descuidamos. Yo he sido siempre de alimentar mis amistades, pero ahora tengo más tiempo para verles, claro", asegura. Sobre su etapa universitario, Fabiola admite que ha empezado con mucha fuerza "pero es verdad que hay veces que tengo tantas cosas que lo malo de que será online es que no tienes una rutina de ir todos los días a clase", señala.

CARLOS BAUTE, UN APOYO PARA FABIOLA

En la misma entrevista, Fabiola también explica que una separación "nunca es fácil y tampoco es idílica". "Por muy bien que lo quieras hacer, siempre hay problemas. Pero tanto Bertín como yo hacemos todo lo posible porque los niños no lo padezcan demasiado", se atrece a decir.

¿Y está buscando Fabiola un nuevo amor? La venezolana es tajante: "Yo no estoy en eso ahora ni nada, nada, cero, cero. Ahora es el momento de estar conmigo, de quererme y cuidarme ya está, eso es lo único que me importa ahora", explica. Y añade: "Mira, igual que Bertín en su momento ha dicho todo lo que ha dicho, es verdad que yo siempre le decía a mis amigos y al entorno con Bertín que yo no me imaginaba en la vida de otra manera, que había encontrado a la persona pero hay veces que las cosas cambian y llegamos hasta donde hemos llegado. Yo ni me planteo nada, ni me interesa. Yo soy feliz conmigo misma. Es lo único que me tiene que importar. Yo necesito también ahora un tiempo para mí, para hacer las cosas que por ser mamá y por ser esposa no había desarrollado", ha añadido.

De momento, Fabiola ha encontrado un gran apoyo en el cantante Carlos Baute. Ambos se conocen desde que tenían 17 años y han trabajado juntos como modelos en Venezuela.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Así es la nueva vida de Fabiola Martínez tras su separación de Bertín Osborne

Bertín Osborne plantea un cambio de rumbo a su vida sentimental: "¿Y si me apunto?”