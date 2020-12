Errores frecuentes que cometes con tus glúteos

¡Hola, familia! Por fin estamos a jueves. Queda muy poquito para el fin de semana. No obstante, esto no quiere decir que dejemos a un lado el deporte, sino todo lo contrario. Por este motivo, hoy con un nuevo entrenamiento del creador del método ‘Healt and Sport Community’; Paco Dávila. Así que ¿Estáis preparados? Nuestro monitor espera que sí y desea que contéis con las ganas necesarias para tener una clase más de Re-Evoluciónate. En esta ocasión Dávila nos muestra un vídeo diferente a los últimos tutoriales que habéis podido apreciar.