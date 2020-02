Los beneficios del yogur para tu salud por los que deberías comerlo a diario

La ciencia no para de demostrarlo: el yogur es algo así como un medicamento completamente natural. Ya era conocido que su consumo ayuda a regular el tránsito intestinal, pero es que hay muchos más beneficios que aportan a tu salud y que seguro desconoces. Las bacterias “buenas” que incorpora el yogur para su fermentación mejoran la digestión, son capaces de reforzar nuestras defensas, combaten las caries e incluso el mal aliento.

Además, el yogur tiene una alta densidad de nutrientes en comparación con las calorías que aporta y que incluso no se pierden en los yogures desnatados. Apunta todo lo que contienen los lácteos y que es bueno para tu salud: fósforo, potasio, riboflavina e incluso vitaminas A y D. Y algo también muy bueno para tus huesos: el calcio. Un solo yogur ya te aporta hasta el 20% de la dosis diaria recomendada de calcio. Pero no solo eso, y es que el PH ácido que tiene también ayuda a que su absorción en el organismo sea mucho mejor. Si combinas estas características con un yogur desnatado que no tienen tanta grasa como la leche pero mantienen casi todas sus propiedades, el resultado es un alimento que no debes dejar de tomar a diario.

La otra parte buena de los yogures es su ayuda al sistema digestivo. Las personas que tienen problemas para ir al baño pueden encontrar en el yogur un gran aliado para mejorar este problema. Por otra parte, cuando una persona necesita tomar antibióticos, estos suelen destruir muchas de las bacterias “buenas” que viven en el intestino, mientras que los yogures favorecen que se regeneren. Son, por tanto, aliados clave en el equilibrio y buen mantenimiento de la flora intestinal. Y, por último, si tienes problemas para digerir los lácteos normalmente, los yogures, gracias a la fermentación que rompe hasta un 30% la lactosa, pueden no causarte ningún problema para que disfrutes de todas sus ventajas.