Calendario | ¿Qué frutas y verduras son de temporada en cada época del año?

Este domingo comienza una nueva estación (el otoño) y con ella la llegada de nuevos alimentos naturales de los que podremos disfrutar. En la actualidad podemos acceder a cualquier frutas y verduras durante todo el año. Pero hay que tener en cuenta qué fruta está en su temporada y cuando es mejor comprarlas porque estarán en su máximo esplendor.



Los españoles consumimos fruta y verdura, pero no llegamos a las piezas mínimas que debemos consumir a diario. Se recomienda ingerir entre 5 y 7 piezas de fruta diarias. Dependiendo de cada metabolismo, se podrán comer más o menos piezas, pero en reglas generales, lo normal está en comer ese número de piezas cada día. Lo recomendable es consumir al menos 400 gramos de alimentos de origen vegetal fresco, ya sean frutas, hortalizas, o verduras. Tampoco debemos excedernos, porque si consumimos más de las que puede soportar nuestro cuerpo a diario, podemos tener problemas, ya que estaremos metiendo en nuestro organismo más fibra y azúcar de la que necesitamos al día.



La fruta debería estar siempre incluida en nuestros postres y las verduras por lo menos de guarnición en la mayoría de nuestros platos. Pero no debemos pensar solo en lechuga, sino que las cremas de verduras o el gazpacho también entran dentro de la familia de los vegetales frescos.



Siempre es recomendable consumir las frutas y verduras de temporada, porque su calidad es mucho mejor, son más jugosas y carnosas. Frutas como, las ciruelas, las paraguayas, las cerezas, o los melocotones; están dentro de la familia de las frutas de temporada de primavera/verano. Estas frutas tienen algo que las diferencia de otras, que tienen hueso, es decir, la semilla en su interior.



Todas las frutas y verduras son buenas, no importa cuál comamos, pero sí depende de los objetivos de alimentación que nos marquemos, podríamos clasificarlas por el nivel de azúcar que tienen unas u otras.



A continuación os presentamos un calendario publicado por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) en el que se exponen los diferentes tipos de frutas y verduras clasificadas por meses del año.





Calendario de frutas publicado por la OCU







Calendario de verduras publicado por la OCU