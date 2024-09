Vuelve a España tras dos años en Australia y alucina con el cambio en un producto imprescindible del supermercado: "Cochinada"

Cuando salimos fuera de España nos damos cuenta de las diferencias culturales existentes entre países. Sin embargo, son muchos los españoles que notan un cambio en cuanto a costumbres cuando regresan a su país de origen después de un tiempo viviendo fuera.

Es lo que le ha pasado a Marta, más conocida en sus redes sociales como 'martaregistrada'. Esta joven llevaba dos años viviendo en Australia y ha vuelto a casa para pasar unas semanas de verano.

"Yo llevaba prácticamente dos años sin pasar por España y hay un montón de cosas que he dicho, puf fíjate, esto era así y no me acordaba, como lo tarde que anochece, la tapas, obviamente, lo barato que es el alcohol", comenzaba recordando.

A cuadros con lo que encuentra al volver a España

Sin embargo, Marta ha puesto el foco en otro detalle al que ya nos hemos acostumbrado, pero que ha ella le ha pillado completamente de sorpresa.

"Sin ánimo yo de quitarles importancia, pero todo esto es de toda la vida. Sin embargo, hay una cosa que esto es una novedad de España que esto me está a mí volando la cabeza, explosión de cerebro, que son los tapones en España", dice en el vídeo que ha compartido en su cuenta de TikTok.

Y es que, desde hace unos meses, los tapones ya no se separan del envase en todos aquellos que lo tengan: "En las botellas y los bricks, en todo esto donde tú tienes un tapón y lo quitas. de toda la vida. Ahora en España los tapones no se quitan".

"Tenemos una botella y esto se queda así", muestra, mientras abre una botella. Además, para demostrar lo incómodo de esta novedad, se pone a beber y comprueba como el tapón te hace daño en la nariz y tiene que tener especial cuidado al usar la botella.

Aunque no está a favor de la nueva norma, Marta entiende que se hace con un motivo, "porque se tiraban muchos tapones, había tapones por todos lados", pero sigue enseñando, con ejemplos, como supone un impedimento al usar ciertos productos.

Coge entonces una botella de gazpacho, la abre y procede a echarlo en un plato para comérselo: "Otra vez una prueba, gazpacho, otra prueba de agilidad por qué dices que se me está cayendo aquí en el tapón, aquí estás en problemas".

Para terminar, confirma su idea de que le parece "incomodísimo". "A lo mejor decís, qué tontería. Porque tú tenías información de esto, yo he llegado a este país y me he encontrado en esta cochinada, ya me quedo yo aquí arreglando esta guarrada", sentencia.

"Lo primero que hago es arrancar el tapón"

El vídeo cuenta con más de 150.000 visualizaciones en TikTok y son muchos los que han tirado de comentarios para responder a Marta. Mientras algunos le confirman que se trata de una normativa de la Unión Europea, otros comparten su sorpresa y otros tanto su desacuerdo con esta medida.

"Lo primero que hago es arrancar el tapón", comenta 'Olacas5', una idea que también comparte 'Jack' y decenas de usuarios que han dado 'like' a su comentario.

Uno de los comentarios más divertidos y que más de acuerdo están con Marta dice: "A mi al inicio me pasaba igual, la idea es maravillosa, no te digo que no, pero menudas rabietas me he pillado cuando se atasca el tapón y como está unido no hay manera de cerrar"