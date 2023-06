El verdadero significado de las siglas SPF en los botes de crema de sol: no es lo que pensabas

La crema solar se convierte en un indispensable en esta época del año, especialmente si vamos a exponernos al sol durante periodos prolongados de tiempo. Sin embargo, es importante saber que no es suficiente con que nos apliquemos el protector, sino que hay que emplearla correctamente.

Hay una gran variedad de cremas solares, pero a lo que hay que prestar especial atención es a las propiedades protectoras, las cuales oscilan entre +5 y +50. Esta numeración viene seguida de las letras 'SPF'. Es posible que más de una vez te hayas preguntado qué significan estas siglas.

El verdadero significado de las siglas SPF en los botes de crema de sol

Seguidamente, y tras estas siglas, suele ir acompañado de distintos números en múltiplos de cinco o de diez (5, 10, 15, 3, 50). Ahora bien, ¿qué significa SPF? Estas siglas en inglés significan Sun Protection Factor (Factor de Protección Solar). Por lo tanto, el 5 sería la que menor protección solar ofrecería, mientras que la +50 es la que mayor protección solar aporta. Por otro lado, es importante remarcar que es el tiempo máximo que podemos estar expuestos al sol sin quemarnos.

Si por ejemplo nuestra piel podría estar 10 minutos expuesta al sol sin quemarse y nuestra crema solar es SPF 50, podríamos estar 500 minutos de exposición solar segura a lo largo del día. Siempre que apliquemos la crema solar correctamente en cantidad y frecuencia.





De hecho, hay encuestas que recogen que un 67% de la población cree de forma errónea que el protector solar de FPS 30 ofrece el doble de protección que uno de 15. Esto no es cierto. Cualquier SPF mayor de 50 solo protege un 98,5%, mientras que un SPF 50 protege un 98%; la diferencia es mínima. En resumen, los factores de protección por encima de 50 no aumentan la protección frente a la radiación UV.

Eso sí, es importante que recuerdes que la crema debe aplicarse entre 15 y 30 minutos antes de la exposición al sol, ya que los filtros solares deben ser absorbidos por las capas más profundas de la piel. Tampoco hay que olvidar que es recomendable utilizar protectores solares distintos en el cuerpo y en el rostro. Si bien es cierto que la gran mayoría de productos están formulados para ello, los expertos recomiendan utilizarlos distintos. Las texturas son diferentes, pueden causar brillos y ser incluso más incómodos.

En último lugar, los expertos piden también revisar la fecha de caducidad de estos productos, especialmente si tenemos cremas solares de años anteriores. De no comprobarlo correctamente y estar caducado, es muy posible que ese protector solar no nos proteja correctamente, ya que habrá perdido los conservantes y sus filtros se hayan degradado.

‘En verano, siempre buena cara’: 'counturing', “en diez segundos y estando en casa, rostro perfecto”

Con la llegada del verano, es importante cuidar nuestra cara y nuestra piel como nunca antes, pero como no todos saben cómo hacerlo en Fin de Semana con Rosa Rosado tuvimos a David Francés, experto maquillador, que ‘En verano, siempre buena cara’ nos relata esos trucos para, de verdad, estar a gusto con nosotros mismos. No te lo pierdas en el audio que tienes disponible aquí.

Audio





“Esto va a ser un bombazo. Me gusta enseñarlo de forma muy sencilla porque la gente no tiene tiempo y tiene que ser algo rapidito que te ponga buena cara al instante y sin complicarte la vida", decía. Sin embargo, aseguró que "antes es importante preparar bien el cutis: mezclo el tratamiento facial con el maquillaje. Esa mañana deprisa que te tienes que ir a trabajar y no tienes tiempo, no te preocupes, te limpias la piel, te pasas tu tónico con ácidos si lo tienes, si no no pasa nada, y pones en tu mano sérum, la crema, protector solar y unas gotas de tu maquillaje, las cuatro cosas todas mezcladas y las aplicas en tu cara como una crema más, eso es gloria bendita. En diez segundos buena cara”.

Las 5 dietas más peligrosas para tu salud

Otro de los aspectos más importantes que cuidamos es la nutrición. En este caso, numerosos expertos advierten de la necesidad de ponerse en manos de especialistas antes de llevar a cabo una proceso de adelgazamiento. En España, el 81 % de los ciudadanos que deciden iniciarlo, fracasa. Descubre en este vídeo cuáles son las cinco dietas más peligrosas para tu salud.