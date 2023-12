Un vecindario de Valladolid amanece en shock por el cartel que aparece en el portal: "¡Recoge la caca!"

La convivencia entre vecinos siempre ha sido objeto de roces curiosos en nuestro país. No en vano, todos recordamos obras de teatro, tebeos y hasta series de televisión donde los líos entre vecinos son los protagonistas. Y es que estas historias acostumbran a ocurrir más de lo que pensamos, como es el caso del cartel aparecido en un portal de Valladolidque ya es todo un éxito en las redes sociales. ¿El motivo? Las cacas de los perros, o mejor dicho, la omisión perpetrada por sus dueños con las heces en disputa.

Clases gratis para convertirse en un "hombre civilizado"

Sale de su casa. Quiere pasear al perro. Este necesita hacer sus cosas. Ya sabe, lo de cada día. Pero no lo olvide, esas cosas no desaparecen por arte de magia. Habitualmente requieren de un pequeño esfuerzo. Agacharse, recoger la cosa en cuestión, meterla en una pequeña bolsita y depositarla en el contenedor de basura correspondiente.

Sabemos que usted lo tiene claro. Que cuando saca a pasear a su perro es un ciudadano ejemplar que no deja que su mascota inunde de materia biológica las esquinas del vecindario. Pero lamentablemente es algo que no todo el mundo tiene claro. Lamentablemente, hay ocasiones en las que es bueno lanzar algunos recordatorios, por qué no, con sentido del humor.

El cartel está trabajado. Es un ofrecimiento que pocos pueden hacer. Y es que en el portal de una comunidad de la ciudad de Valladolid, uno de sus vecinos ha querido ofrecer "CLASES DE YOGA GRATIS", así en mayúsculas. Atención captada de los viandantes y procede a explicar algo más sobre estas clases.

"¿QUIERES APRENDER YOGA?", pregunta en la que se mantienen las mayúsculas, pero con una letra más pequeña. El objetivo es que se vaya leyendo poco a poco, de arriba a abajo. "¡EMPIEZA YA!", llamada a la acción instantánea. ¿Qué debe hacer el vecino vallisoletano que quiera empezar con estas clases? Muy sencillo, aunque quizá no guste a todo el mundo.

Hombre responsable pasea a su perro, concienciado de recoger sus deposiciones





"¡¡¡AGÁCHATE HACIA ADELANTE Y RECOGE LA CACA DE TU PERRO!!!", así con tres exclamaciones de apertura y de cierre. En Valladolid siempre se ha hablado un buen castellano. Acompañando esta petición vemos la imagen de una silueta indeterminada que pone en práctica lo que el cartel predica. Una silueta de un hombre que, efectivamente, como si de una clase de yoga se tratase, se agacha para recoger las deposiciones de un imaginario animal. Unas deposiciones con ojitos y carita sonriente.

El problema de las cacas de los perros en la vía pública

Al margen del sentido del humor que ha mostrado este vecino de Valladolid (termina explicitando que el 'agachamiento' descrito es en resumidas cuentas la posición del "HOMBRE CIVILIZADO"), el no recoger las heces de las mascotas suele ser un motivo de disputas muy frecuente en comunidades de vecinos y en zonas comunes.

Se trata, además de una infracción sancionada por todos los ayuntamientos de España. Cada uno de ellos decide qué importe cobra a los vecinos que no recogen los excrementos de sus perros o animales de paseo (quizá hay quien salga con otro animal atado a una correa). Pero habitualmente la multa por no recoger las heces de tu perro en la vía pública (lo que incluye la comunidad de vecinos o las zonas comunes), oscila entre los 60 y los 600 euros, aunque hay ciudades donde se multa con hasta 1.500 euros.

Un pequeño perro puede ser contenedor de gran cantidad de materia biológica





Pero lo más importante. No lo hagas por el dinero. Ni siquiera lo hagas por tus propios vecinos y la sana convivencia con ellos. Hazlo por ti. Hazlo, como se dice en el cartel que ha revolucionado las redes sociales en Valladolid, para poder disfrutar de clases de yoga gratis. Hazlo para poder mejorar tu postura y recuerda que cada vez que tu perro deje una caca, puede ser una oportunidad que no debes perder.