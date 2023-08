"No lo uses nunca": Una empleada advierte del riesgo de utilizar el champú gratuito de los hoteles

Hay dos tipos de personas: los que viajan con su gel de baño y su champú, y los que utilizan los de los hoteles. Si perteneces al segundo grupo, te interesa saber por qué hacer esto podría acabar en desgracia. Los trabajadores de los hoteles han visto de todo y algunos de ellos comparten sus experiencias a través de las redes sociales.

Normalmente, quien se aloja en un hotel y no lleva sus propios productos, lo que hace es utilizar los que dejan de cortesía en el baño. En ocasiones son pequeños botes de uso exclusivo para el huésped y, en otras ocasiones, son botes más grandes o dispensadores que van rellenando a medida que se gastan con el paso de los diferentes clientes. Sea cual sea el caso, si el recipiente se puede abrir, tu cabello y cuerpo corren peligro.

Cuidado con el champú de los hoteles

La usuaria de la cuenta @TravelingHotelManager desvelaba los riesgos de utilizar estos productos gratuitos: "Cuando entras en la ducha y ves unos recipientes de champú, acondicionador y gel de ducha de tamaño grande, te daré un consejo: no los uses nunca", advertía la empleada. "No son seguros. Se pueden abrir y el cliente anterior puede haber puesto lo que quiera dentro: tinte, decolorante... ¡No lo uses nunca!", repetía.





Además de advertir de los peligros, también mostraba cuáles pueden ser las soluciones: "Yo siempre viajo con mis productos, pero si no tienes, lo mejor es ir a la recepción y pedir unos botes nuevos, aunque sean de los pequeños", de unos pocos usos. Por si no quedaba claro, la usuaria de TikTok sentenciaba: "¡No uses estos nunca, confía en mí!".

Un detalle a tener en cuenta

Al escuchar esta historia, muchos usuarios de la red social reconocían haber "desbloqueado un nuevo miedo" y es que nadie desea irse de vacaciones y acabar con un desastre capilar. A pesar del consejo de no utilizarlos, hay una excepción que sí te dejará tranquilo. @80sToyHunter compartía un ejemplo donde se puede ver cómo los botes de champú, acondicionador y gel de ducha se encuentran sujetos a la pared y bloqueados por un mecanismo que no te permite abrirlos a no ser que poseas una llave. Estos casos no son los más comunes, pero si te encuentras con ellos, sabrás que es seguro utilizarlos, ya que solo pueden rellenar los recipientes los empleados del hotel.





