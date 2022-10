Una turista suiza visita Lima (Perú) y esta es su reacción cuando ve una gran cola en el metro: "No te burles"

Miles de personas se ven obligadas a realizar colas todos los días en diferentes estaciones del metro de Lima (Perú). Pero no solamente en este país, sin irnos más lejos. En Madrid, por ejemplo, también nos encontramos con aglomeraciones en las horas puntas.

No obstante, para una joven suiza, esto se convirtió en algo extraño. Manifestó su sorpresa al ver a decenas de personas, hasta tal punto que creyó que se estaba celebrando una fiesta cerca del metro. El vídeo en el que ella se preguntaba esto se ha convertido en viral en Tik Tok. En concreto, se produjo en una de las estaciones de tren que se ubica en el distrito de Surco, algo que llamó la atención de esta chica. "¿Qué hay allá? ¿Es una fiesta? Hay mucha gente", preguntaba clamante asombrada, mientras era grabada por una persona que le acompañaba.





El Metro de Lima y Callao, cabe destacar, es el sistema de trenes cuya red cubre el área metropolitana de la ciudad. El vídeo se publicó en Tik Tok y se ha convertido rápidamente en viral pues ya cuenta con casi tres millones y medio de reproducciones. Los usuarios de esta ciudad no dudaron la oportunidad para bromear sobre la situación del transporte público. "Qué le ocurrirá cuando utilice el Metropolitano", "no te burles, yo voy a esa fiesta todos los días", o "con mi tren no te metas", son algunos de los comentarios más destacados. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Lima, la línea 1 del metro de la ciudad tiene 26 estaciones y recorre nueve distritos: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, San Borja, La Victoria, Cercado de Lima, El Agustino y San Juan de Lurigancho.





Por último, conviene recordar que esta joven no es la primera vez que se hace viral en esta red social. Hace unos meses, la joven contaba lo bien que se lo estaba pasando en un barrio de la ciudad tras salir de fiesta cerca del sitio donde está viviendo.

El uso de la mascarilla se convierte en opcional en Perú en espacios abiertos

En relación con este país, hace unos días que dieron un giro importante en cuanto a la actuación de la pandemia se refiere. El uso de la mascarilla es opcional a partir del 1 de octubre en Perú, y solo es obligatorio llevarla en establecimientos de salud y en transportes, según especificó un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.

"Es opcional el uso de mascarillas en espacios abiertos y espacios cerrados ventilados", indica la norma publicada este sábado.





Pero el decreto señala que esta protección será obligatoria en establecimientos de salud, en el transporte terrestre de personas, y en espacios cerrados sin ventilación.

Y detalla que en estos lugares se tendrá que llevar "una mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria (tela)".

Además, también será obligatorio que las personas con síntomas respiratorios, lleven la mascarilla tanto en espacios abiertos, como cerrados.