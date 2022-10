Una trabajadora intenta escaquearse en su trabajo, coge un avión, y esto es lo que se encuentra en pleno vuelo

Esta historia que protagoniza una joven de Perú no tiene desperdicio y corrió como la pólvora a través de Tik Tok. Tomó una decisión drástica. Cogió un vuelo con el fin de perder algunos días de trabajo, hacer una escapada y... no le salió muy bien. Así lo contaba ella a través de su cuenta en la red social anteriormente mencionada.

El caso es que se escapó del trabajo con la mala suerte de que en el mismo vuelo apareció su jefe. En las imágenes puede verse como el hombre le dirige una sonrisa amplia aunque no queda muy claro cómo debe traducirse, si como un "ya te enterarás cuando hablemos en la oficina" o "esto quedará entre tú y yo porque yo también me he escapado".

Ocurriese lo que ocurriese, miles de usuarios han comentado lo que ha pasado y ha servido para que muchas personas hayan acabado contando historias que han vivido. Un ejemplo de ello es lo que escribe una usuaria de esta red social: "tranqui amiga, yo me fui a otra ciudad con el mejor amigo de mi novio y me vio mi suegro" u otro que cuenta que "salí del trabajo porque no había quien sacara al perro...y me topé con el jefe cuando regresaba a caso".





No obstante, como ocurre en muchos relatos, también hay espacio para la conspiración y algunos escribían que no se trataría de una sorpresa, sino que ambos habrían quedado en ese avión e hicieron este vídeo porque alguien más les sorprendió. Jamás lo sabremos. Lo que está claro es que la historia que ha trascendido es, cuanto menos, curiosa. Ya es casualidad que intentes no acudir a tu puesto de trabajo y tu jefe coja el mismo vuelo que tú. Mala suerte, desde luego. O un golpe de suerte (depende cómo se mire).

Un trabajador se hizo viral por el mensaje que dejó en su correo al irse de vacaciones: "La primera vez"

Y hablamos de otro relato que protagoniza un empleado de una empresa con su jefe. En este caso, llamó mucho la atención el mensaje que dejó el trabajador en su correo al marcharse de vacaciones. En concreto, explicó que estaría fuera hasta el lunes 22 de agosto y añadió: "Para evitar que mi bandeja de entrada sea un caos cuando vuelva, borraré todos los emails que haya recibido durante mis vacaciones sin excepción".





"Eso significa que el email que me acabas de mandar no lo voy a abrir y se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Si es algo importante, reenvíamelo a partir del 22 de agosto", concluyó en ese mail. Se trata de un mensaje un tanto particular, que normalmente no nos solemos encontrar y que ha generado todo tipo de reacciones en Twitter. Contó con más de 70.000 'me gusta' y acumuló miles de respuestas.

Jesús fue uno de los que contestó a la iniciativa, aplaudiéndola: "Radical, pero funcional. Primera vez que lo haces? Cómo se lo suele tomar la gente?", ha preguntado. "Es la primera vez que lo hago. Todos los años dedico un día entero o día y medio a gestionar los emails que recibo durante las vacaciones y me resulta una pérdida de tiempo y energía", contestó el empleado.