Una profesora de español confiesa a sus alumnos estadounidenses que es murciana y no se cree las respuestas

La historia que te vamos a contar a continuación la protagoniza una joven estudiante de Murcia. Se llama Rocío Jiménez y, a través de su cuenta de TikTok, traslada todo tipo de anécdotas.

Vive en Estados Unidos y es profesora de español. En uno de sus últimos vídeos, ha querido contar a sus seguidores qué es lo que piensan los estadounidenses de nuestro país y los ciudadanos.





"Normalmente, las reacciones son muy positivas. Siempre se quedan asombrados de que vengo de tan lejos, y siempre me dicen lo que quieren visitar o me cuentan qué han visitado", comienza diciendo la murciana.

Ha explicado que, una pregunta que siempre le hacen es si es de Madrid o Barcelona. "Cuando les digo que soy de Murcia dicen...¿dónde? Bueno, pero que eso no pasa nada, eso es normal".

De este modo, la chica asume que en gran parte del extranjero solamente conocen las principales ciudades de nuestro país. Y, en gran parte, esto se debe a los equipos de fútbol.

"Otra de las cosas de las que me he dado cuenta es que cuando digo que soy de España me dicen como....¡Wow! Pero de esto que les ves la cara....como si les estuvieras diciendo que vivo en la Conchinchina. Pues así. Que no saben dónde está", decía Jiménez riéndose.

Por último, la tiktoker ha comentado que "una de las cosas que me ha pasado recientemente es que me han detectado ellos mismos que soy de España y les he preguntado: ¿y cómo habéis sabido que yo soy de España?"

"Es que pronuncias zapatos y no sapatos", concluyó.

El vídeo acumula más de 1.000 'likes' y 70 comentarios. Entre ellos, destacan los siguientes: "En Alemania me dicen que por qué soy tan blanca si soy española. Y mira que esta gente veranea en toda Mallorca", "Pues a mí siempre me preguntan si soy francesa, notan que tengo acento, pero no detectan de dónde",o "Y no te digo nada cuando les dices que eres de una ciudad que comenzó a existir en el siglo 29 aC".

Un vecino, también de Murcia, compartió el detalle que descubrió en su ciudad y se hacía viral

A otro joven de Murcia también le pasó algo muy particular. En este caso, descubrió un punto de su ciudad que se caracteriza por recoger lo mejor de nuestro deporte y de nuestro país. Publicó todo lo que descubrió y se convirtió en viral. Así, las redes sociales demuestran una vez más su gran poder de difusión.

Concretamente y, gracias a este chico, se daba a conocer un cruce entre dos calles en Murcia. Es posible que te preguntes, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial? ¿Era necesario tanto ruido? ¿Es verdaderamente curioso?

Pues debes saber que lo cierto es que este cruce, a priori nada especial, tiene lo mejor de nuestro deporte español: tenis y Fórmula 1, Rafa Nadal y Fernando Alonso.

Las respuestas al tuit no tardaron en llegar y, de hecho, el joven escribió un nuevo mensaje haciendo alusión a la marca deportiva correspondiente a la equipación habitual del piloto de Fórmula 1: "Una tienda física aquí como que pega mucho".

Por último, cabe recordar que ha habido muchos que querían recordar los buenos tiempos de Fernando Alonso.

"Prefiero el número 1", escribía otro usuario, que recibía la siguiente respuesta del creador del hilo que se hacía viral. "Para cuando estés dando tu dirección, poder decir: calle Fernando Alonso en la pole".

Otros, no obstante, quisieron observar pequeños detalles y se dieron cuenta de que cerca del cruce entre la calle Rafael Nadal y Fernando Alonso, estaba también la Avenida Reyes Católicos. "Será por algo", escribió uno.