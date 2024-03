Una joven desvela la verdad sobre el mito que explica de dónde provienen los chinos que viven en España

El 10,3% de los 47 millones de habitantes en España son extranjeros. La china es la séptima población foránea con más permisos de residencia en España, con más de 200.000 personas. Hay un mito sobre el lugar de donde provienen y una joven cuya familia es de este país revela toda la verdad sobre esta historia en un vídeo de TikTok.

Sobre los chinos, los españoles dominamos como nadie la leyenda y el rumor: que si no hay chinos ancianos ni tampoco en nuestros cementerios, que si es casi imposible ver un gato vivo junto a un restaurante o que jamás se les ha visto ir a pedir un crédito al banco.

Son un colectivo numeroso y visible, que copa gran parte del pequeño comercio del país. Pero también, unos grandes desconocidos para los españoles. Circulan muchos tópicos, algunos con cierta base real, otros, fruto de las más extravagantes invenciones. Hay uno que es popular: trabajan mucho, muchísimo.

Hay tiendas chinas de comestibles en toda las ciudades españolas, pero esta presencia comercial no se traduce en familiaridad. Rara vez las conversaciones van más allá de un "tenéis cerveza fría" o "me llevo un cartón de leche". Sin embargo, los chinos no son unos recién llegados y tienen un papel importante en la sociedad.

Los chinos que viven en España

España debe tener muchos atractivos para los chinos, porque a pesar de que, como casi todos los inmigrantes, lo que buscan cuando abandonan su país de origen son oportunidades económicas. Ni las diferentes crisis que se han vivido en los últimos años han impedido que la afluencia de esta población siga incrementándose. No solo los que viven, también los turistas.

Para muchas empresas dedicadas al lujo, los clientes chinos han sido su salvación durante la crisis. Tiendas exclusivas de la calle Serrano de Madrid y del paseo de Gracia de Barcelona reconocen que hasta el 70% de sus ventas dependen de los asiáticos, sobre todo chinos. La pandemia fue un freno importante con las políticas restrictivas.

Una de las cosas comunes son las tiendas de chinos que hay a lo largo y ancho de la geografía española. En ellas llama la atención que los dueños y trabajadores del establecimiento vigilan a los clientes por los pasillos. Son varios los que han explicado la razón de esta situación que extraña a todos los españoles.

Durante las investigaciones para el proyecto, se dieron cuenta del racismo que esto implicaba y del reduccionismo que es presuponer la nacionalidad de alguien solo por su aspecto físico o el tipo de negocio que regenta.





Están tan integrados que los que nacen en España o que son adoptados por familias tienen nombres españoles. Una de las razones es porque básicamente en el país no saben pronunciarlo, pero, en cualquier caso, en las nuevas generaciones de chinos, en el DNI ponen el nombre chino y español.

Una joven desvela la verdad sobre el mito

Hay una peculiaridad que acompaña a todos los chinos que viven en España y en Europa. Se dice que todos ellos vienen de un mismo lugar. Amanda explica en un vídeo en su cuenta de TikTok qué hay de cierto con esa teoría y la historia de cómo su familia llegó al país.

Esta joven desvela la verdad sobre el mito de dónde provienen los chinos que viven en España. Los que están en España, Italia, Francia, Latinoamérica, Alemania o Inglaterra provienen de la provincia de Zhejiang. Se trata de una provincia industrial en la que viven unos 55 millones de habitantes. Especifica que la mayoría son de Qingtian.