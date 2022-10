Una experta aclara los motivos por los que nos dan espasmos en los párpados y cómo evitarlo

En algunas ocasiones sufrimos una serie de reacciones involuntarias que se dan en nuestro cuerpo y no entendemos por qué. De hecho, en muchas ocasiones, no conocemos el motivo por el que se producen. Esto es lo que pasa con nuestros ojos. A veces, las personas sufren un ligero espasmo en el ojo. Normalmente, esto se da varias veces al día y puede durar una larga etapa, tanto días como semanas o meses. Suele ser un movimiento algo incómodo, por lo que muchos se preguntan por qué sucede y cómo podemos evitarlo.

Para responder a estas preguntas, Cope.es ha hablado con Ana Cabo, residente de primer año de oftalmología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, quién ha podido resolver estas dudas. "Cuando hay problemas en los párpados, en oftalmología hacemos un diagnóstico diferencial entre varias cosas", comienza explicando al experta.

"Pasa por periodos de estrés, por dormir peor... Es lo que se llama blefaroespasmo, que se da cuando el músculo del párpado empieza a hacer espasmos y aparece esa sensación que como que te vibra el párpado", apunta, haciendo referencia a que este espasmo que se da en el ojo recibe el nombre de blefaroespasmo y que, normalmente, sucede cuando estás estresado.









"No es nada grave"

"Generalmente es así, por periodos de estrés prolongado, por exámenes... Puede ser estrés laboral, psicológico, que el cuerpo esté bajo situaciones de estrés, por demasiado ejercicio, consumir cafeína... Por muchas cosas que ponen al cuerpo en una situación de tensión que se refleja en el párpado", agrega.

Respecto a esto, no hay ninguna solución concreta más allá que descansar y evitar el estrés: "Hay que ir a la raíz del problema. Intentar descansar más, controlar el estrés, aunque no siempre se puede, y, en nuestro caso, tranquilizar al paciente de que no es nada grave", recalca la entrevistada, dejando claro que es algo habitual y que "no es nada grave".

De esta manera, Cabo ha dejado claro que este problema es muy habitual y que se da especialmente en situaciones de estrés o cuando no descansas por las noches. Siendo este también el motivo por el que estas reacciones pueden darse de forma indefinida, dado que depende de cuánto dure la etapa en la que te sientes agobiado. Por ello, no debemos alarmarnos cuando sucede, solo intentar dormir y dejar el estrés a un lado.