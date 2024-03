Una española va a la peluquería en China y se lleva esta sorpresa con el resultado: "Voy a enseñarle una foto"

Escoger el estilo que más te gusta y reunir el material para enseñarle a tu peluquero cuando acudes a cortarte el pelo es esencial para no tener una mala experiencia con tu pelo. Se complica la cosa cuando estás fuera del país, como le ocurre a esta española en China, que muestra su sorpresa con el resultado en un vídeo de TikTok.

Los peluqueros tienen demasiado poder. No importa quién seas, tan pronto como te sientas en su silla, independientemente de tus cuidadosas y detalladas instrucciones, o de cualquier ayuda visual que puedas haber llevado contigo, estás a su merced, e ir a la peluquería puede resultar algo más que importante.

Realmente nuestro tiempo de ocio y autocuidado es más importante de lo que pensamos para nuestro bienestar y salud mental. Y por ende, para rendir mejor en nuestro trabajo y resolver mejor las tareas cotidianas y obligaciones del día a día. A veces, cuestiones tan sencillas como ir a la peluquería ayudan a que estemos mejor.

Los cortes, tintes y peinados que hacen los trabajadores de estos establecimientos están sujetos al juicio del cliente, que a veces queda encantado al salir de la peluquería y, dos días después, vuelve horrorizado. Somos muy sensibles respecto a nuestro pelo, sobre todo, porque no siempre se tiene claro lo que se quiere.

La peluquería

Una mujer en Múnich intentó, sin éxito, demandar a su peluquero por hacer que su cabello se viera "como una yema de huevo". Ser lo más claro posible es esencial si no quieres tener este tipo de problemas: el largo que te gusta, la forma ondulada que quieres, el tipo de flequillo, el color que te encanta, etc.

También están las personas que a veces se cortan en casa. No cabe duda de que se trata de una buena alternativa cuando hay peques en casa o no tenemos la oportunidad de visitar a nuestro peluquero de confianza. Pero, lo mejor, en todos los casos, es acudir a un verdadero profesional de la peluquería.

Por supuesto, todos queremos obtener el mejor resultado, pero no hay que obsesionarse. Debes tener claro que la perfección no existe y que, muy probablemente, no lograrás el efecto de la foto en la que te basaste. Además, por lo general, apostar por un cambio radical suele ser un acto demasiado arriesgado.

Está genial que para ayudar al peluquero le lleves fotos, pero lo que no puedes hacer es ir con una foto y decirle que lo quieres igual. Debes saber que cada cabello tiene una textura, forma, color y calidad diferentes y no siempre se puede adaptar a ti. ¿Y si tuvieras que expresar todo esto en un idioma que no es el tuyo?

"Voy a enseñarle una foto"

Si has decidido hacerte un cambio radical, debes tener en cuenta que en la mayoría de los casos el cambio es abrumador y suele costar adaptarse a un estilo nuevo tan diferente. Ponerte en unas manos que no son las habituales también suele suponer una preocupación extra. Así le fue a esa joven española que se atrevió a ir a la peluquería en China.

Ir al salón debería ser una oportunidad de relajarse y disfrutar del nuevo cambio de look que te vas a hacer. Cada trabajo requiere de unos tiempos y por mucho que quieras que sea más rápido, no es posible. En este caso se toman su tiempo para lograr el resultado que provocó sorpresa en esta española.