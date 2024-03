Una española en Noruega se sorprende con una costumbre que se puede encontrar por las calles: "Los vaqueros"

En Escandinavia hay un gran vicio por el tabaco, pero no como lo conoces aquí en España. Es por lo que esta española que se encuentra en Noruega se sorprende cuando ve un objeto que es costumbre encontrárselo por la calle, como cuando paseas por nuestro país y ves colillas en el suelo. Así explica de qué se trata en su cuenta de TikTok.

Esta costumbre es habitual entre los pescadores en los barcos. El capitán se mantiene despierto gracias a un termo gigante de café en esas largas jornadas de trabajo. Pero también el resto de la tripulación es aficionada al tabaco de mascar snus, de origen sueco y muy popular en toda Escandinavia.

Antes era más de cigarrillos, pero en el interior del barco no se puede fumar, y el vicio es más difícil de llevar cuando tienes que echar un piti a 10 grados bajo cero. Pero es que cualquiera se sorprendería al llegar a un supermercado y encontrar en las estanterías cajitas metálicas redondas que parecen crema para zapatos.

Dentro está el snus. Son bolsitas pequeñas de papel, como si fuera una de té, rellenas de una picadura de tabaco que se ponen debajo del labio superior y que se va mezclando con la saliva extrayendo su contenido. Las estadísticas dicen que lo usan cerca del 23% de la población escandinava.

Una costumbre

La mayoría lo consumen por imitación o tradición, pero en muchos casos se ha convertido en una alternativa al consumo de tabaco. Estadísticamente, no cuenta como fumador y no se considera aquí factor de riesgo cardiovascular. De hecho, indican que no hay relación con el cáncer de pulmón y tiene lógica, ya que no se inhala,

Pero los problemas aparecen en forma de cáncer oral, de estómago o de páncreas. El producto está vetado en la eurozona con la excepción de Suecia tras una exención que Estocolmo logró al negociar su adhesión en 1995. Al final se trata de una tradición de más de 150 años, así como de un negocio pujante.

Estas bolsas llenas de polvo húmedo de color oscuro que se obtiene calentando el tabaco a una temperatura inferior a su punto de combustión en un proceso llamado pasteurización llegaron no hace mucho a la Premier League. De hecho, se lanzó una alerta hablando de adicción a este tipo de tabaco tras ver a Aaron Ramsdale o Jamie Vardy consumirlo.

La preocupación es tal que la Asociación de Futbolistas Profesionales está investigando el caso no solo por las terribles consecuencias sobre la salud, sino por el impacto en los niños que pueden copiar sus modelos a seguir. Los jugadores aseguraban que lo usaban por su supuesto efecto calmante.

Una española en Noruega se sorprende

El único país donde se puede consumir con total libertad es Suecia, que tiene derecho a venderla en su territorio, pero no a exportarla. Sin embargo, es fácil y barato conseguirlo en internet, donde se puede adquirir un paquete por menos de 5 euros. Al precio que tiene el tabaco actualmente, se trata incluso de una alternativa económica.

Por eso, Carla ha explicado en su cuenta de TikTok cómo descubrió de qué se trataban esas cajas de metal que parecen crema para zapatos y que son una plaga en las calles de Noruega. Esta joven española asegura que todo esto le recuerda "a los vaqueros", los cuales, en su caso, mascaban la hoja del tabaco.