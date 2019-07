Una carretera colapsa cuando 175.000 dólares caen de un furgón y todos se pararan a recogerlos

Hasta 175.000 dólares cayeron en una autopista interestatal del estado de Georgia -Estados Unidos- el pasado martes después de que una de las puertas del furgón blindado que los transportaba se abriesen mientras el vehículo circulaba, lo que provocó que hasta quince conductores detuviesen sus vehículos, se bajasen de los coches y comenzasen a recoger el dinero.

Agentes de las fuerzas de seguridad del Condado de Dunwoody se trasladaron hasta la L-285 y consiguieron recuperar "unos cientos de dólares", pero se desconoce la cantidad exacta que los conductores se llevaron. El portavoz del Departamento de Policía de Dunwoody, el sargento Robert Parsons, ha explicado en declaraciones para la CNN que seis personas han devuelto 4.400 dólares en efectivo.

You’re driving along a busy interstate when you notice money flying all over the road. What would you do? �� This is happened on I-285 yesterday near Ashford-Dunwoody Road. �� Should they be allowed to keep it? Dunwoody PD said no but most probably already spent the cash. �� lol pic.twitter.com/TSBdYqcqJq