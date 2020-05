Tutorial | La forma más rápida y fácil de preparar una tostada con queso fundido

Durante este confinamiento quien más quien menos se ha metido entre fogones para experimentar con alguna nueva receta. Pero está claro que no todo el mundo tiene los mismos conocimientos o la misma habilidad en la cocina. Es por eso que no todos podemos aspirar a convertirnos en expertos en alta cocina de la noche a la mañana. Sin embargo, eso no impide que podamos aprender algunos trucos y técnicas para desenvolvernos mejor a la hora de cocinar.

Para los chefs más nobeles, desde COPE.es hoy te traemos un sencillo consejo para preparar una rica tostada con queso fundido. Lo habitual en estos casos es echar mano de un poco de aceite y de la sartén o, en su defecto, del horno. No obstante, existe una forma aún más fácil de cocinar este plato ideal para el desayuno o incluso para la cena.

Los únicos ingredientes que necesitamos son una rebanada de pan de molde y una loncha de queso. A continuación, echaremos mano de una simple tostadora. El secreto está en tostar el pan y el queso con la tostadora en posición lateral, es decir, tumbada. Lo hacemos así porque, si introdujésemos la tostada en la posición normal, el queso podría quedarse pegado en el interior a la hora de sacar el pan. Además, es importante asegurarnos de que el queso esté en contacto con los hierros de la tostadora que transmiten el calor para conseguir que el queso se funda adecuadamente.

Una vez que veamos que el queso queda en su punto, no tenemos más que sacar la tostada y ya tenemos listo nuestro aperitivo. Además, si queremos podemos añadirle una segunda rebanada de pan y, tal vez, una loncha de jamón de york para componer un sándwich al más puro estilo cafetería.