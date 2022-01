El truco infalible para evitar que le salga moho al queso: lo tienes en tu nevera

El queso es la gran debilidad de muchas personas en España. No importa si te gusta más suave, más fuerte o todos. Su versatilidad te permite utilizarlo en diferentes recetas o incluso comerlo solo. Es un alimento que no puede faltar en unos entrantes de una comida o un picoteo en una reunión y existen diferentes tipos de quesos: manchego, idiazábal, cabrales, mozzarella, cheddar, emmental, azul, etc.

El problema del queso es que por lo general se venden en cantidades relativamente grandes y si eres un amante del queso habrás observado que, aunque tus ganas de comer queso sean enormes, no puedes comer todo el queso que has comprado si vives solo o con acompañantes que no comen mucho este producto.





Por este motivo, es frecuente que los trozos de queso dejen de estar en condiciones óptimas por el paso del tiempo e incluso puede salirle el temido moho que arruinará tus ganas de comerte un trozo de tu queso favorito. Para evitar esta tragedia para los amantes del queso, COPE.es os trae el truco para alargar la vida de tu queso y que puedas aprovechar y disfrutar hasta el último bocado sin necesidad de pegarte un atracón a comer queso en un día.

El mejor aliado para proteger el queso de las bacterias que pueden hospedarse en la comida es un alimento que todas las personas tienen en su nevera: la mantequilla. Normalmente se suele utilizar para cocinar, aunque en España optamos más por el aceite de oliva, pero la mantequilla tiene un uso que la mayor parte de la población desconoce y que los amantes del queso agradecerán.

La mantequilla, el gran aliado para conservar el queso

Lo único que tienes que hacer para proteger tu queso y que se mantenga en condiciones óptimas para su ingesta es aplicar una capa de mantequilla por el exterior del queso. De esta manera, se evita que los bordes de este se endurezcan y así no aparecerá el moho. Este truco es efectivo y muy sencillo de realizar, pero hay que tener en cuenta que que cada vez que se parta un trozo del alimento, una nueva parte se quedará a la intemperie de nuevo, por lo que será necesario aplicar una nueva capa sobre esa superficie que no está cubierta de mantequilla. Una vez realizado esto, basta con envolverlo y guardarlo en la nevera.





Con este sencillo truco podrás conservar mucho más tiempo el queso y disfrutar de este alimento si eres una de esas personas que le encanta el queso, pero muchas veces no sabes si comprarlo por miedo a que se ponga malo con rapidez. Una ligera capa y se conservará por mucho más tiempo para que comprar una cantidad grande de queso no vuelva a ser un inconveniente.

Sin embargo, conviene tener en cuenta que el queso es un alimento muy graso y que la mantequilla aún más, por lo que se debe tener cuidado a la hora de aplicar la capa de mantequilla al queso para no aumentar aún más las calorías de este alimento.