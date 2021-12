Truco casero: sorpresa con lo que pasa si metes tres bolas de papel de aluminio en tu lavadora

Todos hemos pasado por ese momento en el que tu prenda favorita deja de lucir como quieres debido al desgaste. El objetivo es tratar de alargar este día lo máximo posible para no tener que comprar otra. El uso en el día a día tiene gran impacto en esto, pero otro de los aspectos que más perjudican el estado de nuestra ropa es el lavado. Las lavadoras generan una energía que hace que sufran los tejidos y la vida de nuestra ropa se reduzca de forma considerable. Pero la comodidad que nos proporciona este electrodoméstico nos hace que no queramos renunciar a este. Por este motivo, desde COPE.es os traemos un truco casero para que esta electricidad estática no afecte a tu ropa.

La clave de este consejo es el papel de aluminio, aunque parezca sorprendente. Este producto está en la mayoría de casas de España debido a que es algo muy práctico que tiene diferentes usos, como conservar alimentos, y permite aislar los productos de la luz, la humedad y los gases. Además, sirve para limpiar objetos de metal, aumenta el calor de una estufa, algo que cobra mayor importancia con la crisis energética que está atravesando el mundo.





El papel de aluminio absorbe la electricidad estática

En este caso, el papel de aluminio no lo utilizaremos para envolver algún objeto, sino que haremos una bola con él. Para llevar a cabo este truco debemos hacer tres bolas de papel de aluminio del tamaño de una pelota de golf e introducirlas en el tambor de la lavadora. No hay que hacer nada más, una vez realizado este paso, puedes poner tu lavadora con la ropa, detergente y suavizante sin preocuparte de nada más. Además, también se puede utilizar en la secadora, que es en el momento que más electricidad estática se acumula debido al roce de la ropa seca que cuanto más lo hace, más electricidad estática se genera. Con estas bolas de papel de aluminio, tu ropa estará a salvo de recibir esa carga eléctrica y el tejido solo sufrirá el desgaste del uso y no de ambos factores.





De esta manera, la energía que suelen recibir tus prendas la absorberá el papel de aluminio, evitando que se dañen y duren mucho más como recién compradas. Esto se produce porque este papel está compuesto de materiales de un metal no ferromagnético, que quiere decir que no se magnetiza con facilidad.

Por otro lado, otro consejo que puedes implementar en el proceso de lavado y secado es poner unas pelotas de tenis en la secadora. Así, se secarán tus prendas de forma más rápida, pero tienes que asegurarte de que estas estén limpias.





Con estos trucos podrás alargar la vida de tu ropa de una manera económica y fácil y quitar esa molesta electricidad estática que se quede en las prendas cada vez que pones una lavadora y te pones la ropa que has lavado.