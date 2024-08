Un trabajador de parques de atracciones avisa del gesto en las zonas de agua que puede "ser mortal"

Los parque de atracciones y los parques acuáticos son lugares muy concurridos durante el verano. Son espacios donde pasar un buen rato y disfrutar de un gran día con tus amigos o con tus seres más queridos. A simple vista, nadie pensaría que estos sitios fueran a ser un peligro para sus miles y miles de visitantes, pero estos espacios de juegos se pueden convertir en un peligro si no se hace un buen uso de sus instalaciones.

Un empleado, probador de montañas rusas, a subido a su cuenta de TikTok (@dramario_), un vídeo sobre algo que ha visto en uno de los parque de atracciones en los que trabaja habitualmente, Parque Warner, y ha emitido una advertencia a partir de dicho clip sobre algo que no le ha gustado nada y que podría ser extremadamente mortal.









¿Qué ha pasado?

Este trabajador muestra en su vídeo cómo un chico se tira al agua dando una voltereta en uno de los lagos del parque. Repito, es un lago y no una atracción. Esto, a simple vista, puede ser una acción inofensiva, ya que se trata de tirarse al agua y en una piscina en la que no habría problema si se tiene destreza. Lo que pasa es que este tipo de zonas no están habilitadas para el baño, y por ende, nadie puede entrar a ellas.

Este empleado ha explicado los múltiples de peligros que conlleva saltar o bañarse en zonas prohibidas por el propio parque. Además, estas zonas no autorizadas, pueden ser lugares que contengan elementos peligrosos que no son visibles a simple vista. “¿Ves esos cables? Están allí para operar la maquinaria de los espectáculos en el lago, no para que la gente se bañe”, muestra el trabajador. Ignorar estas señales podría provocar situaciones muy peligrosas para los que acudan a estos lugares.









Otras medidas a tener en cuenta

Es importante destacar que estas normativas están diseñadas para proteger a todos los visitantes, y su incumplimiento puede llevar a situaciones de riesgo totalmente innecesarias. Las señales están por algo y hay que cumplirlas. La seguridad es un aspecto muy importante en estos parques, ya que su vigilancia requiere de toda una gran atención durante todo el día. De hecho, la Asociación Internacional de Parques de Atracciones (IAAPA) recomienda que los menores que miden menos de 1,22 metros y aquellos que no saben nadar bien, utilicen chalecos salvavidas autorizados para mayor seguridad.









"Aquí no te puedes bañar, porque lo más probable es que no vuelvas a subir",termina diciendo este empleado, probador de montañas rusas, ante todas las señales de peligro que hay en todas las zonas del parque. Asimismo, también hay que tener presente el cuidado personal. Hay que usar ropa adecuada para acudir a estos lugares, como por ejemplo: usar sombreros y camisetas sueltas, que puedan ayudar a protegerse del sol. Aplicarse crema y mantenerse hidratado son otras de las muchas medidas que debemos de tomar para pasar un día agradable y sin sustos.