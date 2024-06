¿Te acuerdas de cuando terminaste la selectividad (PAU, EBAU o según se llamase en tu tiempo? ¿Recuerdas la presión y la ilusión que tenías por elegir una carrera y encaminar tu futuro? Si lo piensas un momento, puedes llegar a volver a sentir esa emoción y esas ganas de explorar lo desconocido.

Independientemente de cómo hubiera salido y cómo te haya ido encaminando la vida, es un momento crucial en la vida de cualquier joven, porque a partir de ese momento, comienza gran parte de su futuro. Hay quienes lo tienen claro, saben desde el primer momento qué es lo que quieren estudiar, y hay quienes no.





Porque, seamos francos, con 17 o 18 años es bien complicado discernir con claridad qué es lo que quieres. Puedes saber más o menos qué se te da mejor, si Ciencias o Letras, y qué carrera crees que podría encajarte, pero tomar una decisión trascendental siendo muy joven puede salir, a veces, muy mal.

Seguro que conoces el caso de estudiantes que, comienzan una carrera y al poco la dejan y se cambian, o lo que, directamente, dejan la universidad en busca de nuevos caminos. Es difícil elegir, y es una realidad.

Ahora bien, cuando consigues encontrar aquello que te llena y para lo que vales, te faltan segundos para seguir disfrutando de ese sueño. Y si no, que se lo digan a Álvaro.

El mensaje del alumno a su antiguo profesor

Álvaro es de Murcia y ha terminado ya la carrera de Física. Tanto seas de Ciencias como de Letras, sabrás que es una de esas carreras difíciles, que requieren de mucho talento, cabeza, inteligencia y estudio, entre otras cosas, y que no hacen admirar a todos los profesionales que las cursan.

Es de esas que hay que tener muy claro estudiar y mucha vocación, porque, de lo contrario, puede ser muy difícil de sobrellevar. Pues bien, ahora que la ha terminado y con éxito, ha querido acordarse de su profesor del instituto

Por eso, le ha escrito para contarle que, gran parte de su éxito, es culpa suya. "Yo entré en la carrera de Física sin saber lo que quería hacer solo porque me gustó mucho la asignatura que diste en segundo de Bachiller. Y aquí estamos" le decía tiernamente a través de WhatsApp.

Era entonces cuando se llevaba la sorpresa, ya que a pesar de los muchos alumnos que ha tenido el profesor, él le contestaba con un tierno mensaje recordándolo perfectamente.

"Apuntabas maneras y lo has conseguido. Ser físico es de las profesiones más difíciles de las ciencias y haberlo conseguido tan joven te debe llenar de orgullo" decía.

"Así me siento: orgulloso de haber compartido contigo el amor a la ciencia. Enhorabuena y gracias por el mensaje, me has hecho feliz" le contestaba su exprofesor.

Enseguida, Álvaro se enternecía por lo que le contestaba su profesor, llegando a decir que sí que se había puesto a llorar con su respuesta.

Dimite el primer día como camarera en un restaurante de Barcelona por lo que le obligan a firmar

Esta experiencia de la joven la ha contado la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero, que se dedica a recopilar este tipo de historias en su cuenta y a ayudar a sus compañeros de trabajo (aunque no los conozca personalmente).

Dice que ella le mandó esta historia, pero prefirió mantenerse en el anonimato, al igual que omitir el nombre del restaurante. Igualmente, se refería a él como "restaurante muy famoso de Barcelona".

Pues bien, entre las condiciones de trabajo, le daban alojamiento para poder trabajar allí. Sin embargo, nada era lo que parecía. "Se fue el primer día de trabajo al ver las condiciones de alojamiento y por alguna de sus condiciones" expresaba en esta cuenta.





Y es que lo que le hacían firmar no se ha visto en otro lado. Eran una serie de condiciones que muchas no tenían ni pies ni cabeza. "La camarera siempre debe sonreír, y ser amable, muy amable. Al cliente no le interesa si nos duele la muela o nuestra abuela está enferma" decía una de ellas.

En otras, se pedía que a "la camarera le guste lo que haga y lo haga con amor y cariño, porque sino todo sale de mala gana. Si son aprendices, con más razón deben ser más felices de aprender una profesión".

No solo eso, sino que "amenazaban" al personal al decirles que si se equivocaban con una orden, se les cobraría lo olvidado, y si rompían una vajilla, se les cobraría 5 euros.

Como puntilla, el alojamiento que les ofrecían era una cama en medio de la cocina, por lo que puedes imaginar que no era especialmente salubre.